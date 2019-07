Descrizione evento:

Entra nel clou la stagione concertistica estiva del New Vocal Ensemble con sei concerti tra domenica 21 luglio e domenica 18 agosto. Apriranno e chiuderanno questa ricca kermesse musicale gli appuntamenti presso la Pinacoteca Diocesana di Senigallia per proseguire poi a Monte Porzio, Marotta, Mondolfo e Rosciano di Fano. In programma le opere sacre del compositore contemporaneo Marco Ferretti, che si snoderanno tra vari progetti musicali con voci, flauti, percussioni e strumenti onomatopeici.



E sarà proprio la Pinacoteca Diocesana di Arte Sacra ad ospitare, domenica 21 luglio 2019 alle ore 21:30, il coinvolgente concerto dedicato al 'Cantico delle creature' di San Francesco d'Assisi e domenica 18 agosto il nuovo progetto musicale 'Il Signore è mio pastore'. Gli eventi vedono partner dell'iniziativa, Vespero - Associazione per l'Arte, la Cultura e lo Spettacolo di Fregene - Fiumicino, Consulta per la Cultura del Comune di Senigallia con il patrocinio della Diocesi di Senigallia.



Di notevole suggestione sarà anche il concerto in programma sabato 27 luglio alle ore 21:15 nella preziosa 'Chiesola' di Monte Porzio. Seguiranno poi due concerti dedicati alla prossima solennità dell'Assunta in programma sabato 3 agosto 2019 ore 22:00 presso la Chiesa San Giuseppe di Marotta e domenica 11 alle ore 21:30 presso la Chiesa Santa Maria di Rosciano di Fano.



Sarà invece un appuntamento particolare quello in programma venerdì 9 agosto alle 21:15 nella millenaria Abbazia di San Gervasio di Bulgaria a Mondolfo, dove si terrà un assaggio di polifonia vocale del XIII e XIV secolo, inserita all'interno della visita guidata curata da Archeoclub d’Italia - Sede di Mondolfo.



Tutti i concerti sono ad ingresso libero.



www.facebook.com/newvocalensemble