Descrizione evento: GIRO TURISTICO IN CANOA

Tramonto e Notturna

Kayaking guidato da Guida Escursionistica Ambientale

Assistente Bagnante (Life-Guard)

Guida del Parco del Conero



Sotto le Falesie del Conero



Itinerario:

1. Torre Portonovo

2. Chiesa Santa Maria Portonovo

3. Nave affondata

4. Vela

5. Spiaggia dei Gabbiani

6. Spiaggia Due sorelle



30 Euro a persona compreso l'affitto del Kayak

Guida Escursionistica & Life Guard a seguito



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

3278576083 whats app

raffaelivonne@gmail.com



Tempo di percorrenza 3 ore circa.



Cosa portare:

costume da bagno, crema solare, cappello, asciugamano, scarpette da scoglio, acqua.

Maschera per snorkling consigliata.

Cena al sacco.



ASSICURAZIONE INFORTUNI NON COMPRESA nel prezzo se interessati costo 3 euro extra a persona (richesta dovrà essere fatta in maniera esplicita al momento dell'iscrizione e si dovrà attendere l'esito positivo via messaggio).

Guida Associata AIGAE copertura RCT.



ESCURSIONE VERRà CONFERMATA AL RANGIUNGIMENTO N MINIMO PARTECIPANTI E IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO



SI è ISCRITTI SOLO NEL CASO IN CUI SI FACCIA PARTE DEL GRUPPO DI WHATSAPP DEI PARTECIPANTI DELLA DATA DELL'ESCURSIONE DOVE VERRANNO DATE TUTTE LE COMUNICAZIONI.

Nel caso in cui si abbandoni il gruppo o per qualsiasi motivo si venga rimossi dal gruppo contattare immediatamente l'organizzatrice.

SE NON SI è ISCRITTI AL GRUPPO L'ISCRIZIONE NON SI CONSIDERA CONFERMATA.



http://www.ivonneraffaeli-localguide.it/