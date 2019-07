Descrizione evento: RIOCASCIARA ORGANIZZA PER I GIORNI 26-27-28 LUGLIO 2019 A PONTE RIO DI TRECASTELLI LA X "FESTA DEL TORO"!!!



I MIGLIORI TORI MARCHIGIANI DEI NOSTRI ALLEVATORI DI FIDUCIA, DIRETTAMENTE NEI VOSTRI PIATTI!





MENU’ CUCINA

VENERDI / SABATO / DOMENICA dalle ore 19



PRIMI PIATTI:

Tagliatelle al ragù marchigiano con fagioli

Passatelli all’ortolana



SECONDI PIATTI:

Grigliata mista di toro (bistecche e tagliata)

Stracotta alla marchigiana (pasticciata bianca)

Spezzatino ai funghi

Fettine fritte

Asado “alla Secchia”

Gulasch



CONTORNI:

Patate “alla Pico”

Patate fritte

Conditella





MENU’ HAMBURGHERIA

VENERDI / SABATO / DOMENICA dalle ore 19



Hamburger – Doppio Hamburger - Triplete

Arrosticini di toro

Fagioli “alla Bud Spencer” con macinato di toro

Patate fritte





PROGRAMMA



VENERDI 26 LUGLIO 2019

Ore 19.00 Apertura Cucina, Hamburgheria e Bar del Toro

Ore 21.00 Si balla il liscio con… MIRKO & SIMONA

Ore 22.00 Si balla con il nostro inossidabile DJ LUPO

Ora X …e poi se fate i bravi… spettacolo BURLESQUE: Iris Le Noir, Selina in Wonderland e Yumelia Kei in… GLITTER RAIN BURLESQUE SHOW!





SABATO 27 LUGLIO 2019

Ore 18.00 APERITORO! Musica con DJ Cosimo B. e aperitivi al Bar del Toro

Ore 19.00 Apertura Cucina e Hamburgheria del Toro

Ore 21.00 Si balla il liscio con… MASSIMO E PATRIZIA, la musica del Cuore

Ore 22.00 Esibizione di ballo latino con BORICUA Salsa Style

Ore 22.00 SERATONA DANCE con RADIO STUDIO + IN DIRETTA NAZIONALE fino a domani





DOMENICA 28 LUGLIO 2019

Ore 18.00 APERITORO! Musica con DJ Cosimo B. e aperitivi al Bar del Toro

Ore 19.00 Apertura Cucina e Hamburgheria del Toro

Ore 21.00 Bolle e magie per bambini di ogni età... MAGIC MIRCUS lo special guest del divertimento

Ore 21.00 Si balla il liscio con… MATTEO E VALENTINA

Ore 22.00 La bella musica live… i MUSAICO!





E INOLTRE, TUTTE LE SERE: GIOCHI E ATTRAZIONI PER BAMBINI, MERCATINI ARTIGIANALI, BAR DEL TORO, E TANTA CASCIARA!!!