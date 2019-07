Descrizione evento: Salita al chiaro di Luna alla vetta della "montagna baricentrica" dei Sibillini - € 15 durata - 4:45 ore + soste difficoltà - media + dislivello - 850 metri programma dell'escursione: - partenza alle 21:15 e arrivo previsto al Rifugio del Fargno per le 23:30 dopo un'ultima "sosta tecnica" a Fiastra - inizio dell'escursione sul sentiero per Forcella Angagnola - passaggio sul versante orientale del Pizzo Berro - arrivo alla croce in cima alla Priora dove con un meritato riposo si attende l'alba col sorgere del Sole dall'Adriatico - inizio della discesa con gli "insoliti" colori del mattino fino alle auto Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro visita (facoltativa) ai faggi monumentali di Pintura le prenotazioni si accettano via email scrivendo a o messaggio fb entro le 20:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 21:05 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 23:30 al Rifugio del Fargno per partecipare occorre indossare calzature e calzini adatti a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi, vestiario pesante per l'escursione termica della notte e torcia frontale elettrica; portare zaino con: pranzo al sacco, camicia o maglia in pile e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato