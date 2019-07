Descrizione evento: Una chiesa rupestre dei Monti della Laga e un "masso curativo" - € 15 durata - 2:45 ore + soste difficoltà - facile + dislivello - 350 metri programma dell'escursione: - partenza alle 8:25 e arrivo previsto a Spelonga per le 10:45 dopo un'ultima "sosta tecnica" a Trisungo - inizio dell'escursione sul sentiero per il Monte Comunitore - visita alla piccola chiesa con l'affresco cinqucentesco - tradizionale rituale dello "sfregamento" sul masso della ferrara per proteggersi dalle malattie - ritorno davanti alla chiesa di sant'Agata per assistere alle manovre per alzare l'Albero Il grande Abete bianco che dal Bosco del Farneto giunge a Spelonga trasportato a mano in tre giorni di grande fatica per la Festa Bella che ogni tre anni rievoca la partecipazione dei locali alla battaglia di Lepanto di domenica 7 ottobre 1571 viene di nuovo preso in mano la settimana successiva per un'altra prova di forza. Esso viene infatti addobbato insieme al paese con rami di Abete e Sorbo montano (Zezzera) ricostruendo la vedetta dell'albero maestro della Galea che abbordò la nave turca a cui fu "strappata" la bandiera custodita nella chiesa di sant'Agata. Con la sola forza delle braccia e aiutandosi con scale e corde, diretti dal Capo Palo, si issa al centro del paese come "albero maestro" attorno a cui si ricostruisce l'imbarcazione. le prenotazioni si ricevono via email scrivendo a o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 10:45 a Spelonga per partecipare occorre indossare calzature e calzini adatti a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi; portare zaino con: pranzo al sacco, camicia o maglia in pile e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato