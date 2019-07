Descrizione evento: A cavallo di due valli dell'alto maceratese in occasione della sagra - € 15 durata - 3:45 ore + soste difficoltà - media dislivello - 450 metri programma dell'escursione: - partenza alle 8:25 e arrivo previsto a Fiuminata per le 10:45 dopo un'ultima "sosta tecnica" a Pioraco - parcheggio delle auto e ripartenza con le altre per raggiungere Sefro - inizio della salita verso il Passo Semegna con i panorami sulla Valle del Potenza e dello Scarsito - discesa per i sentieri che conducono a Castello - arrivo nell'antico borgo medievale dove si svolge la tradizionale Sagra con i prodotti tipici locali Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) alla 42ª Sagra del Dolce a Castello di Fiuminata Castello era anticamente il Castri sancti Johannis, primo nucleo del comune di Fiuminata di cui ha mantenuto la sede fino 1872 e il nome identifica la struttura medievale a cui si accede dall'arco fino alla Torre di vedetta e le solide mura. Ad agosto il borgo ospita la "ghiotta" Sagra del Dolce che le donne del paese realizzano insieme agli altri piatti tradizionali locali come la Crescia Fogliata offerti nelle Cantine e nelle tre taverne della Torre, dell'Ara e della Fontana. La festa è anche l'occasione per riunire le tante persone emigrate per lavoro e da qualche anno si è arricchita con la rievocazione storica della "Nascita del Comune" con la sfilata del corteo storico fino in piazza dove si legge l'Atto notarile del Libro Rosso di Camerino. le prenotazioni si ricevono via email scrivendo a o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 10:45 a Castello di Fiuminata per partecipare occorre indossare calzature e calzini adatti a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi; portare zaino con: pranzo al sacco, camicia o maglia in pile e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato