Descrizione evento: L'anello della "Rupe più bella" per la san Marino delle Marche - € 15 durata - 3:30 ore + soste difficoltà - media dislivello - 300 metri programma dell'escursione: - partenza alle 8:25 e arrivo previsto a Smerillo per le 10:15 dopo un'ultima "sosta tecnica" a Servigliano - parcheggio delle auto e partenza verso il Monte Falcone sul sentiero panoramico - la prima parte si svolge sui 900 metri del rilievo con i belvedere verso i Monti Sibillini fino a Montefalcone Appennino - rientro al paese per l'Area Floristica Protetta attraverso il bosco in cui si trova anche la Fessa - arrivo al borgo medievale col suo Castello, l'Arco che "affaccia" sul balcone panoramico e il Museo dei Fossili Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) alla 16ª Festa dell'Abbazia di san Ruffino Nei pressi dell'omonimo Lago, l'Abbazia dei santi Ruffino e Vitale fu realizzata verso l'XI secolo dal vescovo di Fermo e dai signori di Smerillo subendo nel tempo vari rimaneggiamenti e aggiunte tra cui il campanile tra il 1504 e il 1517. La chiesa è a tre navate e conserva interessanti affreschi del '300 e '400 tra cui un san Ruffino e la cripta a cui si accede dai passaggi laterali dove tra le colonne c'è l'altare con le reliquie del santo ed è tradizione "passarci sotto" per guarire dai dolori alla schiena. Un ipogeo ancor più antico è presente sotto la chiesa con affreschi a secco risalenti al XII secolo. Il 18 e 19 agosto l'Abbazia è al centro della tradizionale Festa che include anche il Concorso e Rassegna di Organetti Moderni. le prenotazioni si ricevono via email scrivendo a o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 9:45 a san Ruffino per partecipare occorre indossare calzature e calzini adatti a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi; portare zaino con: pranzo al sacco, camicia o maglia in pile e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato