Descrizione evento: Abbiamo scelto uno dei luoghi con meno inquinamento luminoso delle Marche, per questo startrekking dedicato all'osservazione delle stelle cadenti! Un'escursione dal tramonto alla notte nell'incantevole scenario dei Piani di Montelago! Sarà una piacevole camminata alla scoperta della natura di questo bellissimo angolo dell'Appennino.

Dopo il tramonto, le Nane Brune ci guideranno nell'osservazione del cielo e del più celebre sciame meteorico. Le Perseidi dominano il cielo dal 17 luglio al 20 agosto e il picco è proprio la notte tra il 12 e 13 agosto. In termini astronomici lo ZHR (Zenithal Hourly Rate) equivale a 90: i più fortunati potranno vedere una novantina di meteore l'ora. Per questo abbiamo scelto un luogo in cui la Via Lattea si vede benissimo ad occhio nudo. Il cammino ci sarà illuminato da una Luna Crescente all'89%! ?

Extra: la guida avrà con sè dei "sassi cadenti" da poter toccare con mano e si parlerà anche di meteoriti.

?????????????

ITINERARIO

Percorso: Ristoro Montelago - Inghiottitoio - Piani di Montelago

Trasporto: mezzi propri

?????????????

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18.00 di domenica 11 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.



INFO E PRENOTAZIONI

Niki Morganti - Guida Ambientale Escursionistica

e-mail: niki@passamontagna.org

telefono (e whatsapp): 328 676 2576



Alessandra Frontini - Nane Brune

e-mail: alessandra.frontini@nanebrune.it

telefono (e whatsapp): 393 038 8838

?????????????

Un'iniziativa delle Nane Brune, blogger di divulgazione astronomica, con le guide ambientali ed escursionistiche (AIGAE) di Passamontagna - escursioni & trekking



#startrekking alla ricerca delle montagne con i cieli più stellati delle Marche



Matteo Mazzoni PhotoWalking Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e astronomica) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 70 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Motel Carnevali, ore 18:00, Strada Statale 77 della Val di Chienti, 28, 62034 Maddalena MC, Italia, Maddalena

Altri ritrovi Casello di Ancona Sud, presso il parcheggio H dell'IKEA, ore 16:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito