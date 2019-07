Descrizione evento: La notte perfetta per camminare al tramonto nei pressi della vetta del Monte Strega.

Le stelle cadenti d'agosto, in un posto magico: vieni a vedere le Perseidi.

Come vederle bene? Basterà venire con noi, dove l'inquinamento luminoso delle città scarseggia e alzare lo sguardo!!!

Dettagli sulle costellazioni e sulle leggende, si inframezzeranno ad un bicchiere di vino (per scaldarsi) ....

*I Ritrovo ore 19,15 presso piazzale Campo Sportivo, Viale Roma Sassoferrato

*II Ritrovo 19,30 presso Parco Daini, Montelago di Sassoferrato

*Escursione condotta da guida AIGAE

*Durata cammino: 2 ore circa + soste

*Difficoltà: E

*Dislivello: 350m

Portarsi torcia, obbligatorie scarpe da trekking.

*Costo partecipazione: 6 euro (comprende guida escursionistica, assicurazione RCP).



PRENOTAZIONI (*OBBLIGATORIA per chi volesse anche la copertura assicurativa infortuni*, tramite tel, whatsapp o email entro il giorno precedente all'evento):

? walkinmarche@gmail.com

? +39 334 8335882

L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.



L'escursione , organizzata dalla Pro Loco Sassoferrato, sarà coadiuvata da Marco Giulietti, Guida Naturalistica ed Escursionistica autorizzata dalla Regione Marche e associato Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche.



*La Guida consiglia di sottoscrivere sempre l'assicurazione individuale giornaliera, valida solo per i partecipanti ad attività escursionistiche AIGAE - Ass.Ital. Guide Ambientali Escursionistiche (costo totale aggiuntivo 1,70 €).

A chi volesse camminare più serenamente, si richiedono: nome e cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, e-mail e cellulare.

I dati personali vanno inviati almeno 18 ore prima della partenza e saranno trattati solo ed esclusivamente per l'attivazione della polizza richiesta.

Per i dettagli della polizza potrete chiedere direttamente alla Guida

????????????????????????????????????????



Si raccomandano: scarponcini da escursionismo (obbligatori), giacchetto anti-vento, k-way/ mantella, pile/camicia flanella, cappello, acqua, spuntino al sacco, medicinali personali, torcia per illuminare il cammino, documenti ed effetti personali.

L'itinerario potrebbe essere variato o annullato in caso di maltempo ad insindacabile giudizio della Guida