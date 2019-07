Descrizione evento: "Fate Caprine e Cavalieri Erranti". Lezione-spettacolo su Miti e Leggende dei Monti Sibillini... Con Cesare Catá. I Sibillini sono culla di antichi e preziosi miti, dalla figura della Sibilla Appenninica sino a quelle, non meno enigmatiche, delle Fate dai piedi di capra e dei folletti chiamati “Mazzamurelli”. Partendo dalle vicende narrate da Antoine de La Sale e da Andrea Barberino, lo spettacolo racconta e interpreta la storia dell’eroe noto come Guerrin Meschino – il suo peregrinare in tutto il mondo conosciuto, dalla Turchia all’Irlanda, passando per i Monti Sibillini –, per confrontare la sua icona con quella di altri grandi eroi delle tradizioni leggendarie greche, celtiche e norrene. Lo spettatore è coinvolto in un viaggio sorprendente nella tradizione fantasy marchigiana ed europea, in cui si mescolano il teatro di narrazione, la divulgazione filosofica e l’ironia del cabaret. Ad accompagnare l'Interprete d'eccezione Cesare Catá, per la serata la Taverna dell'Artista di Montelupone proporrà molte eccellenze dei nostri monti sibillini... Da assaporare nella cena prima dello spettacolo. Le Marche nel cuore... sempre! Info e prenotazioni 0733226613 o 0733226676