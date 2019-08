Descrizione evento: Da Forca di Presta alla montagna più alta delle Marche per ammirare l'emozionate spettacolo dell'alba dalla vetta a 2 476 metri di altitudine - € 15 durata - 4:30 ore + soste difficoltà - media+ dislivello - 1000 metri Il "tetto delle Marche" è rappresentato dai 2.476 del Monte Vettore, la montagna più meridionale dei Sibillini e di tutta la regione il cui nome latino vuol dire appunto "vincitore". La salita alla cima si affronta risalendone il versante sud occidentale partendo dal valico di Forca di Presta dove inizia il sentiero che con una pendenza mai troppo eccessiva e comunque abbastanza distribuita permette di superare il dislivello fino alla sella del rifugio Tito Zilioli. Con la seconda parte si guadagna la panoramica vetta segnata dalla croce metallica dove la vista si apre su sconfinati panorami in ogni direzione spaziando sul territorio di tre Regioni e il mare Adriatico con in primo piano milioni di anni di storia geologica. le prenotazioni si ricevono via email scrivendo a o messaggio fb entro le 20:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 21:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 23:30 a Forca di Presta per partecipare occorre indossare calzature e calzini adatti a percorrere sentieri, torcia frontale elettrica e pile di riserva, pantaloni lunghi e vestiario pesante per l'escursione termica della notte; portare zaino con: pranzo al sacco, camicia o maglia in pile e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione o la scelta di percorsi alternativi