Descrizione evento: Ascesa sul Monte Vettore, la montagna più alta delle Marche! Durante l'escursione godremo di stupendi panorami sui piani di Castelluccio, gli Appennini e il paesaggio marchigiano fino al mare. Arriveremo fino ai 2.476 m della vetta verso il tramonto, giusto il tempo per gustarci la cena al sacco e del buon vino!



Durante la discesa le Nane Brune ci indicheranno le costellazioni del cielo estivo: Cigno, Lira e Aquila che formano il triangolo estivo con le stelle Deneb, Vega ed Altair. Seguendo il cigno arriveremo ad individuare l'arco della Via Lattea, in questo periodo visibile già al tramonto. La Luna crescente di 1 solo giorno non ci sarà di alcun disturbo.

INFO

Percorso: Forca di Presta - Croce Zilioli - Monte Vettoretto - Sella delle Ciaule - Monte Vettore

Trasporto: mezzi propri

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18.00 di giovedì 22 agosto.

L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Trekking consigliato dai 12 anni in su.



INFO E PRENOTAZIONI

Niki Morganti - Guida Ambientale Escursionistica

e-mail niki@passamontagna.org

telefono (e whatsapp) 3286762576



Alessandra Frontini - Nane Brune

e-mail alessandra.frontini@nanebrune.it

telefono (e whatsapp) 3930388838

#startrekking alla ricerca delle montagne con meno inquinamento luminoso delle Marche.



Un'iniziativa delle Nane Brune, blogger di divulgazione astronomica, con le guide ambientali ed escursionistiche (AIGAE) di Passamontagna - escursioni & trekking



Matteo Mazzoni PhotoWalking Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e astronomica) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 950 m Tempo di percorrenza effettivo: 5:30 ore Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Valico di Forca di Presta, ore 16:00, Forca di Presta, 63096 Arquata del Tronto AP, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito