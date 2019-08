Descrizione evento: The Yoga Garden, il giardino dello Yoga, un angolo di verde in cui ritagliare un po' di tempo per noi stessi praticando Yoga, per provare l’effetto rigenerante del contatto con la Natura, con il silenzio, con il nostro corpo e il nostro respiro. Questo, in un vero e proprio giardino nel centro storico della città di Fabriano.

"La pratica dello yoga aiuta il corpo pigro a diventare attivo e vibrante. Trasforma la mente, rendendola armoniosa. Lo yoga aiuta a mantenere il corpo e la mente in armonia con l’essenza, l’anima, così che i tre siano fusi in uno.” - B.K.S. Iyengar





>>> HATA YOGA

ogni LUNEDì / 18:30 - 19:30

Hatha è composta da ha-sole e tha-luna, anche riferendosi al passaggio dell’aria nella narice destra-sole e nella narice sinistra-luna, quindi l’insieme dei due respiri. Possiamo vedere nei due astri anche il maschile e il femminile, il caldo e il freddo, il giorno e la notte, il cuore e la ragione... Nell'Hata Yoga tutte le dualità e gli opposti che ci vengono in mente mirano ad essere riuniti, e a funzionare in armonia. L'arte dell'Unione come annullamento della dualità tramite le posture (Asana) e il controllo del respiro (Pranayama).



>>> SURYA NAMASKAR

ogni MARTEDì / 7:30 - 8:30

Iniziamo la giornata con un omaggio al sorgere del Sole, risvegliando mente e corpo tramite la coordinazione dei movimenti (Asana) e del respiro, in un flusso continuo (Vinyasa Flow).



>>> YIN YOGA

ogni GIOVEDì / 18:30 - 19:30

Stile tranquillo e meditativo, volto al bilanciamento energetico dell’organismo. Gli esercizi vengono eseguiti in modo passivo, senza sollecitare i muscoli, ma andando a lavorare sugli strati più profondi del corpo. Per questo la pratica si svolge per lo più a terra, partendo dal presupposto che ogni corpo è diverso e interpreta a suo modo ogni posizione. Lo Yoga comincia il suo effetto quando inizia la sensazione di allungamento, indipendentemente da quanto in profondità siamo arrivati con la posizione scelta.

