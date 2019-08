Descrizione evento: Facile camminata sulle sponde del fiume Misa verso il tramonto! Una piacevole escursione immersi nella natura tra salici, pioppi e aironi, fino a cenare lungo una riva ghiaiosa. Ritornati alle auto ci sposteremo al Labirinto di Mais, dove sarà divertente «perderci» nella miriade di sentieri e stradelli per raggiungere alcune postazioni in una gara di orientamento! Percorso: Borgo Bicchia – Borgo Catena. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 di mercoledì 28 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per le prenotazioni: Seni.Gallia Tour Operator: tel. 3453965537 Per informazioni sul percorso: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Prezzo adulti: 18 € (direzione tecnica, servizio guida ambientale escursionistica e ingresso al Labirinto di Mais) Prezzo bambini: 13 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 10 m Tempo di percorrenza effettivo: 1 ora Lunghezza: 3 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Bar Break Cafè, ore 18:30, Via Arceviese, 93, 60019 Senigallia AN, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito