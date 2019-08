Descrizione evento: La Pro Loco di Cessapalombo, in collaborazione con Il Giardino delle Farfalle e grazie al patrocinio del Comune di Cessapalombo, l’Unione Montana dei Monti Azzurri e SIAE Vi invitano Nel suggestivo scenario dei ruderi del Castello di Montalto, all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini Alla nuova edizione de.. LA TAVERNA DEL CASTELLO Ritornano “Le Serate Gastronomiche” che per motivi di sicurezza e salvaguardia paesaggistica e monumentale del luogo I POSTI SONO LIMITATI pertanto la PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA entro il 10 AGOSTO! Domenica 11 Agosto

POLENTONE

FARAONA AL FINOCCHIETTO Lunedì 12 Agosto

VINCISGRASSI

MAIALINO ALLO SPIEDO Martedì 13 Agosto

CARGIÙ

STINCO Tutti i giorni:

????Aperitivo animato di Benvenuto con eccellenze locali e antiche ricette della nostra tradizione

MENÙ PER BAMBINI Con la collaborazione de

Il Giardino delle Farfalle

gli ospiti saranno guidati nella magica atmosfera medioevale con narrazioni, leggende e storie del Castello ?Per info e prenotazioni

GIUSEPPINA 347.5390570

SIMONE 340.7389551 (WhatsApp) Il nostro sogno continua… Durante la manifestazione sarà possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica permanente a cielo aperto “TERRA VIVA” presso frazione Villa di Montalto.

Per maggiori informazioni https://www.comune.cessapalombo.mc.it/eventi-cms/terra-viva-montalto-tra-storia-natura-e-tradizioni/