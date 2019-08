Descrizione evento: Escursione lungo il sentiero 1 del Parco per visitare tutti i punti di maggiore interesse dall'Area Protetta fino al tuffo in acqua - € 15 durata - 3:30 ore + soste difficoltà - media dislivello - 300 metri Un panoramico e piacevole sentiero attraversa il caldo versante meridionale del Monte Conero immerso nei profumi e nei colori della rigogliosa Macchia Mediterranea con i suoi Corbezzoli offrendo incantevoli scorci verso Sirolo con le sue bianche spiagge e tutta la costa Adriatica "accompagnata" dalle Colline Marchigiane. Raggiunto il versante a mare dell'anticlinale si apre d'incanto alla vista lo spettacolare ed indimenticabile affaccio sulla Baia delle Due Sorelle dal "balcone naturale" del Passo della Croce, passaggio obbligato sulla via del mare usato in passato dai cavatori di pietra per recarsi al lavoro nelle cave e dove la gente del posto posizionava i segnali luminosi per aiutare i naviganti. cosa si visita: - il Sentiero Natura del Monte Conero - il Pian Grande e il Belvedere nord su Portonovo ed Ancona - la millenaria Abbazia di san Pietro e le cripta - i belvedere del versante sud con la Grotta del Mortarolo fino al Passo del Lupo - arrivo alle spiagge di Sirolo con bagno finale in mare Un motivo in più per partecipare: lungo la via del rientro visita (facoltativa) di Sirolo e Numana per prenotarsi inviare una email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; la partenza è alle 8:25 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) e l'arrivo previsto a Sirolo è alle 9:45 per partecipare occorre indossare calzature idonee a percorrere sentieri, vestiario adeguato all'ambiente montano e portare zaino con pranzo al sacco e scorta d'acqua; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto da usare all'occorrenza; si possono utilizzare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio sarà comunicato entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato