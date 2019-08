Descrizione evento: RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TREBBIATURA Dal 14 al 18 agosto Agromeccanica Giulioni, contrada San Domenico Mercoledì 14 agosto 18.00 - Sfilata trattori storici da San Domenico a Corinaldo, giro delle mura, sosta aperitivo e rientro a San Domenico 19.00 - Apertura stand gastronomici 21.00 - Serata danzante con l'orchestra spettacolo MIRKO E SIMONA GROUP 22.30 - Live UP TO THE MOON

Giovedì 15 agosto 9.00 - S. Messa all'aperto 9.45 - Benedizione dei mezzi agricoli 12.00 - Apertura stand gastronomici 17.00 - Animazione musicale a cura del gruppo folcloristico I FIJI D'OTTRANO 17.00 - Aratura con le vacche e passeggiata sul carro trainato dalle vacche 17.30 - Rievocazione della Trebbiatura 17.30 - Visita guidata del centro storico di Corinaldo 18.30 - Rievocazione della Trebbiatura 19.00 - Apertura stand gastronomici 21.00 - Serata danzante con l'orchestra spettacolo GRUPPO ITALIANO 22.30 - Dj BIBO Venerdì 16 agosto 18.00 - "Aratura di ieri e di oggi" 18.30 - Rievocazione della Trebbiatura 19.00 - Apertura stand gastronomici 21.00 - Serata danzante con l'orchestra ELISABETH ANGELI & ORIENT EXPRESS 22.30 - Dj MORRU Sabato 17 agosto 10.00 - Sessione di omologazione dei trattori d'epoca 18.00 - Gara di regolarità dei trattori d'epoca 18.30 - Rievocazione della Trebbiatura 19.00 - Apertura stand gastronomici 20.00 - Esibizione Scuola di Ballo DREAM DANCE MARCHE 21.00 - Premiazione gara di regolarità dei trattori d'epoca 21.00 - Serata danzante con l'orchestra spettacolo ERIKA CAPORALI 22.30 - Dj TOM Domenica 18 agosto 10.00 - Seminario macchine d'epoca 12.00 - Apertura stand gastronomici 17.30 - Rievocazione della Trebbiatura 17.30 - Animazione musicale a cura del gruppo folcloristico I PASQUELLANTI 18.30 - Rievocazione della Trebbiatura 19.00 - Apertura stand gastronomici 20.00 - Esibizione Scuola di Ballo MY DANCE 21.00 - Serata danzante con l'orchestra spettacolo MORENA CIUCCI 22.30 - Dj LA C Ogni giorno spettacoli fuoristrada su sterrato Ape Proto Evolution, mostra fotografica, ampia esposizione di trattori d'epoca, laboratori per bambini, passeggiate con pony, castello gonfiabile, giochi sull'aia.