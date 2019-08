Descrizione evento: Celebrazioni istituzionali e concerto per il 10 agosto - Festa della Liberazione di Corinaldo



Ore 20.45 Raduno in Largo X agosto di autorità e rappresentanze Ore 21.15 Corteo e onore ai caduti militari e civili per la Liberazione di Corinaldo (Sacrario e Cippo Casati) Ore 21.30 Saluto delle autorità in Piazza il Terreno A seguire: concerto del Corpo Bandistico “Città di Corinaldo”, diretto dal M° Giovanni Frulla. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Carlo Goldoni.