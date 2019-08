Descrizione evento: Da venerdì 9 a domenica 11 agosto torna la tradizionale SAGRA PAESANA di Sant'Angelo, giunta alla 33° edizione.



Alle ore 19 aprono gli stand con la buona cucina nostrana: gnocchi all'anatra, oca arrosto con patate, ma anche chitarrine ai frutti di mare, tagliatelle al ragù, grigliata mista di carne e le cozze con pomodorini, e poi patate arrosto e fritte, olive all'ascolana. Il tutto accompagnato da birra e verdicchio delle nostre terre. Naturalmente il servizio al tavolo è garantito!



Non mancheranno la musica e il ballo: venerdì "La Prima Dimensione" ci riporterà agli anni '60, '70 e '80. Sabato torneranno i "Creme Caramel" e i loro balli per tutte le età. Domenica una esclusiva serata in diretta su Radio Velluto con la voce di DJ Demis.



Ci saranno come sempre vari giochi per grandi e piccoli. Tutto ad ingresso gratuito. Ad accogliervi i nostri tantissimi volontari, molti dei quali giovanissimi. La sagra paesana è organizzata dall'associazione Pro Loco Sant'Angelo, in collaborazione con il Centro Sociale Sant'Angelo e con il patrocinio del Comune di Senigallia.