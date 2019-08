Descrizione evento: Millenarja 2019 Un viaggio nella Corinaldo medievale dove fra le antiche mura si respira ancora la quiete, la spensieratezza e la semplicità della vita. “Millenarja” nasce dal desiderio di mettere in atto la decennale esperienza del gruppo Araba Fenice nell’ambito delle rievocazioni storiche, trasformando uno dei borghi più belli d’Italia per inscenare la meraviglia e l’incanto dei tempi. Il 24 e 25 agosto 2019 nel Centro Storico di Corinaldo, assaggeremo gli ottimi prodotti dell’enogastronomia locale, riscopriremo i giochi di un tempo e vivremo momenti di festa con i mercatini medievali, i giocolieri, i musici, i combattenti e la maestria degli sbandieratori e tamburi dell’Araba Fenice.



Programma



Sabato 24 agosto 16.30 Inizia la manifestazione e apre lo STAND GASTRONOMICO con gli ottimi prodotti locali e i piatti medievali di cacciagione – Piazza San Pietro Apertura della LOCANDA con bibite e pasti veloci per accompagnare la visione degli spettacoli – Piazza il Terreno dalle 16.30 gli armati della MILITIA BARTHOLOMEI con il loro accampamento storico – Piazza il Terreno dalle 16.30 GIMAGIOCÀ porterà i giovani di oggi, e non solo, a stretto contatto con l’aria aperta e la semplicità dei giochi dei tempi che furono. Apertura del laboratorio per bambini ANGOLO DI FENICETTO, dove verranno seguiti per sviluppare la loro creatività, e del CAMPO DI TIRO CON L’ARCO dove grandi e piccini potranno cimentarsi in questa disciplina antica 4000 anni. dalle 17.00 il MERCATO MEDIEVALE ripropone la vita quotidiana dell’epoca e lo studio delle varie arti e mestieri che hanno segnato lo stile della vita dell’uomo medievale. – via Santa Maria Goretti dalle 17.00 Animeranno le piazze: LE MUSE DEL DIAVOLO, con cornamuse italiane e tamburi riportano in vita quei suoni considerati maledetti e proibiti, capaci di catapultarci in un’altra dimensione; BRICCO E BRACCO con le loro bizzarre rime, dal 1996 vestono i panni di giullari menestrelli, irriverenti e zelanti, allegri e parossistici, adorabili e detestabili, abili e goffi; 18.30 La SFILATA STORICA lungo le vie del centro di Corinaldo, con il gruppo Tamburi e Sbandieratori dell’ARABA FENICE e la partecipazione del gruppo TAMBURI e SBANDIERATORI di OFFAGNA. 19.15 Esibizione degli Allievi Tamburi e Sbandieratori dell’ARABA FENICE che mostreranno il frutto del loro lavoro e della loro crescita tecnica – Piazza del Cassero 21.15 Esibizione del gruppo TAMBURI e SBANDIERATORI di OFFAGNA – Piazza del Cassero A seguire BRICCO E BRACCO con le Giullarate medievali, spettacolo di giocoleria comica. 22.00 Esibizione del gruppo Tamburi e Sbandieratori dell’ARABA FENICE. Il gruppo proporrà un’esibizione spettacolare e altamente tecnica, mostrando tutta la maestria della scuola Picena di Alto Maneggio della Bandiera del m.ro di Bandiera, regista e coreografo Giovanni Nardoni. Con un ritmo in crescendo, tra bandiere e tamburi, che avrà il suo culmine nella coreografia finale. – Piazza del Cassero 23.00 OTTO MIX spettacolo di fuoco: attraversando le fiamme che danzano con le loro ombre, verso il cuore della terra dove il fuoco, maestoso ribelle, nasce e vuole vivere. – Piazza del Cassero 23.30 Musica in piazza con LE MUSE DEL DIAVOLO.



Domenica 25 agosto dalle 10.00 gli armati della MILITIA BARTHOLOMEI con il loro accampamento storico, gruppo ricostruttivo delle milizie del ducato dei Varano di camerino dai sec. XIII al XV – Piazza il Terreno 10.00 il MERCATO MEDIEVALE ripropone la vita quotidiana dell’epoca e lo studio delle varie arti e mestieri che hanno segnato lo stile della vita dell’uomo medievale. – via Santa Maria Goretti 11.00 Sfilata di apertura per le vie del borgo con esibizioni degli Sbandieratori e Tamburi L’ARABA FENICE e i ritmi medievali del gruppo musicale LE MUSE DEL DIAVOLO. 12.30 Apre lo STAND GASTRONOMICO con gli ottimi prodotti locali e i piatti medievali di cacciagione – Piazza San Pietro Apertura della LOCANDA con bibite e pasti veloci per accompagnare la visione degli spettacoli – Piazza il Terreno dalle 16.00 animeranno le piazze: LE MUSE DEL DIAVOLO, con cornamuse italiane e tamburi riportano in vita quei suoni considerati maledetti e proibiti, capaci di catapultarci in un’altra dimensione; BRICCO E BRACCO con le loro bizzarre rime, dal 1996 vestono i panni di giullari menestrelli, irriverenti e zelanti, allegri e parossistici, adorabili e detestabili, abili e goffi; il gruppo storico COMBUSTA REVIXI di Corinaldo. 16.30 GIMAGIOCÀ, che riporterà i giovanissimi d’oggi e non solo a stretto contatto con l’aria aperta e la semplicità dei giochi dei tempi che furono. Apertura del laboratorio per bambini ANGOLO DI FENICETTO, dove verranno seguiti per sviluppare la loro creatività, e del CAMPO DI TIRO CON L’ARCO dove grandi e piccini potranno cimentarsi in questa disciplina antica 4000 anni. 18.30 La SFILATA STORICA lungo le vie del centro di Corinaldo, tutti i gruppi sfileranno in un’allegorico tripudio di colori e suoni, animando il paese con le loro discipline millenarie. 19.00 Esibizione degli Allievi Tamburi e Sbandieratori dell’ARABA FENICE che mostreranno il frutto del loro lavoro e la loro crescita tecnica grazie all’impegno ed alla costanza durante tutto l’anno. A seguire il gruppo storico COMBUSTA REVIXI di Corinaldo – Piazza del Cassero 21.30 Esibizione di BRICCO E BRACCO; 22.00 La COMPAGNIA SBANDIERATORI E TAMBURI L’ARABA FENICE concluderà i due giorni di manifestazione con il loro spettacolo di punta, unico nel suo genere in ambito nazionale ed internazionale coniato dal M.ro di Bandiera, Coreografo e Regista Giovanni Nardoni: “AMOR MORTE – scenari dall’immaginario medievale” che riporterà lo spettatore indietro nel tempo e gli farà vivere emozioni nella riscoperta di vizi, virtù, verità e leggende del periodo medievale. Il tutto sarà rappresentato con giochi coreografici di bandiere, interventi ritmico coreografici con tamburi, musiche travolgenti, effetti piroteatrali e narrazioni sceniche. Un intenso spettacolo che ha come attore principale LA BANDIERA.