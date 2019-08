Descrizione evento: Per il Sesto Anno consecutivo il Festival Vintage della Città di Pesaro, l’Evento più chiacchierato dell’Estate Pesarese e non solo!!

Sabato 17 & Domenica 18 Agosto 2019 torna…

Come On In 50/60!! Un vero e proprio tuffo nel Passato a 360 gradi!! Musica, Balli, Motori, Moda, Storia, Tradizioni, Usi e Costumi, Show e Divertimento, Mostre e Musei, e tante sorprese!

?Sabato 17 Agosto: Strike Band from Sicily!

?Domenica 18 Agosto: HBH Band – The Heartbreak Hotel from Rimini!

I punti musica diventano 3… e tutti uno più bello dell’ altro, e con pavimentazione ideale al ballo!!

1. #MainStage: Palco Live, Show, Performer, Dj set, pista da ballo, in Piazzale Libertà (Palla)!

2. #DanceCorner: Dj set con Parquet, dedicato a tutti i ballerini di Swing, Lindy, Boogie, in Molo/Rosa dei Venti, Viale Nazario Sauro angolo Viale Zara (Moletto)!

3. #CountryCorner: Dj set con pista, per balli Country, in Anfiteatro Viale Zara, angolo Viale Trieste!

Piste aperte a tutti i ballerini, di ogni grado e livello, di ogni età, di ogni scuola e provenienza, senza giudizi o gare, solo divertimento, gradito abito a tema e accesso in Ztl con parcheggi riservati ai mezzi d’Epoca, pre ’70!!

?Ingresso Libero

Be Vintage!

Informazioni Evento

Tipologia appuntamento:

Mercatino di Antiquariato e Vintage, Modernariato, collezionismo, Oggettistica, Vinili, Arredamento, Abbigliamento, Artigianato Vintage, Juke Box, Strumenti Musicali, Gadget, Tattoo, tutto anni ’50 e/o ’60. Settore alimentare: dolciumi, prodotti agroalimentare tipico Settore somministrazione: Street Food e Birre artigianali, allestimento con truck o gazebo bianco (senza tavoli)