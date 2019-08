Descrizione evento: Pesaro in Fitness Sport Food & Wellness “Pesaro in Fitness, Sport Food & Wellness” vuole essere un contenitore all’insegna del Benessere promuovendo uno stile di vita salutare caratterizzato da una sana alimentazione e un corretto movimento.

Quattro giorni di sport, attività, ed energia nella bellissima cornice di Baia Flaminia. Saranno realizzate attività per tutte le fasce d’età, coinvolgendo l’intera popolazione, a partire dai bambini, passando dai giovani e gli adulti, fino a coinvolgere gli anziani.

I visitatori potranno comprendere vantaggi della prevenzione, del movimento e della cura del proprio benessere. Tutto ciò grazie alla cooperazione delle tante aziende di settore che si uniscono, formando nuove sinergie. Si vuole creare un ambiente sociale favorevole, che mette al centro la salute delle persone, incentivando l’adozione di sani stili di vita quotidiani.

Grazie alla location e alla possibilità di usufruire della spiaggia, vasta sarà la varietà di sport vista mare, dai tornei di Beach Tennis, alla Vela, al Kyte Surf alla Canoa. Non mancheranno le discipline per l’armonia di corpo e mente, come lo Yoga e il Pilates.

Non solo mare, tra i protagonisti dell’evento ci saranno anche le attività outdoor da praticare a stretto contatto con la natura. Alla base di uno stile di vita salutare vi è una corretta alimentazione e in questo territorio il buon cibo di certo non manca, daremo spazio sia al Wellness Food che al cibo tradizionale dei ristoranti locali nell’area di Baia Flaminia. Il Wellness è lo stile di vita che unisce il regolare esercizio fisico, la sana alimentazione e l’approccio positivo alla vita. È una scelta individuale e può essere trovato in ogni luogo e in ogni età della vita.

Attraverso Pesaro in Fitness, Sport Food & Wellness divulghiamo la filosofia del Wellness a tutti coloro che ne vogliono far parte.