Descrizione evento:

alla FONTE DELLA SERPEL'evento, ormai appuntamento fisso, del ferragosto o giù di lì!!!La serata in stile punk-electro-dark-wave dell'estate 2019!!Il duo denasce nel 1984, il nome prende ispirazione dal pittore Modigliani che proprio in quell'anno è alla ribalta delle cronache per la famigerata "burla" delle presunte teste scolpite dall'artista ritrovate in un canale a Livorno. I Modì sono Joe Delirio alla voce e macchine elettroniche più Paolo Pugnaloni alla chitarra elettrica. Electro Dark Wave Punk influenzato da Suicide, Velvet Underground e Stooges. Buon appetito., nel suo a noi tanto caro Dj-Set a base di perle new wave-dark-elettro-gothic-punk, già nostro ospite in varie occasioni, ci farà ballare dopo il live per tutta la notte!!Inizio concerto ore 22,30Dj-Set a seguireDalle 19,30 la Serpe sarà lieta di ospitarvi a cena, per chi lo vorrà, con i piatti vegetariani preparati con prodotti di stagione a chilometro zero.(gradita prenotazione)Link evento su Fb:https://www.facebook.com/events/2443157322410923/Se non sapete dove stiamo, cliccate questo link eavrete le indicazioni di Googlemaps:Per info e prenotazioni:373 7518889 (anche con msg whatsapp)o scriveteci nella messaggeria della ns pagina FbVia Flaminia Prima, 43Osimo StazioneIngresso soci Arci