Descrizione evento: 60° Rievocazione Storica "Caccia al Cinghiale" 13 - 14 - 15 Agosto Mondavio (PU) Scopri il fascino del Rinascimento Immergiti nella storia e vivi come un Cavaliere o una Gentil Dama alla corte di Giovanni Della Rovere alla 60° Rievocazione Storica “Caccia al Cinghiale”. Il 13, 14 e 15 agosto 2019 tutta Mondavio e la provincia d Pesaro-Urbino si caleranno in un'atmosfera suggestiva e indimenticabile che celebra la presa di possesso da parte della nobile famiglia dei Della Rovere del vicariato di Mons Avium con il conseguente matrimonio con Giovanna Feltria, figlia di Federico da Montefeltro, duca di Urbino Il 13 Agosto vivi un vero “Banchetto Rinascimentale” in costume, assaporando pietanze dell’epoca, in una notte ricca di musici, scalchi, danzatrici e trincianti (Evento esclusivo chiuso al pubblico). Se preferisci un’atmosfera più popolana non perderti il “Bivacco, la cena del popolo”, una cena nel suggestivo fossato della rocca adibito ad accampamento militare. Trovi più informazioni su “Banchetto Rinascimentale e “Bivacco, la cena del popolo” su: https://www.mondavioproloco.it/caccia_al_cinghiale_mondavio/

Il 14 e 15 Agosto i festeggiamenti continuano con “Quadri di vita rinascimentale” lo spettacolo Suoni e Luci “Perseo e Andromeda, le costellazioni dell’amore eroico”. Uno spettacolo unico nel suo genere che unisce musica, danza, proiezioni 3D, fuochi d’artificio ed effetti speciali, nella cornice unica della Rocca Roveresca di Mondavio. Tutti i giorni dalle 19 apertura taverne e vie delle antiche arti, ore 15 apertura grotta di affinamento di formaggi.

Puoi Acquistare il tuo posto a sedere On Line su https://www.liveticket.it/caccia-al-cinghiale-mondavio O visita il nostro sito web www.mondavioproloco.it per scoprire il programma delle tre giornate e leggere la trama dello Spettacolo 2019.