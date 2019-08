ET EVENTI E TEATRO via p. virgili ang via kennedy sn

Descrizione evento: AMICI: RILASSATEVI, DIVERTITEVI, FATEVI UN BAGNO AL MARE O UNA SCARPINATA IN MONTAGNA...

e se rientrerete stanchi e stressati per la ripresa del lavoro... NOI SAREMO QUI per ripartire alla grande con UNA BUONA DOSE DI DIVERTIMENTO, GRANDI CONFERME E NUOVE ELETTRIZZANTI PROPOSTE! RIPARTONO I NOSTRI CORSI DI TEATRO E RECITAZIONE

VENITE A PROVARE MARTEDì 3 SETTEMBRE

ORARI: 1^ - 2^ - 3^ element. ore 15 / 4^- 5^ element. ore 16.10 / medie ore 17.20 / superiori ore 18.30 / adulti ore 20.30

E da quest'anno grandi novità!!

- CORSO DI MUSICAL (gruppi dai 6 ai 14 anni e dai 15 ai 99!) open day LUNEDì 2 Settembre dai 6 ai 14 anni: ore 16.30 dai 15 anni e adulti: ore 19.15

- CORSO DI TEATRO PER età prescolare (dai 3 anni) open day LUNEDì 2 Settembre ore 18

E RICORDATE: DEDICARE DEL TEMPO A SE STESSI FA BENE AL CORPO E ALLO SPIRITO! #eteventieteatro #corsiteatro #musical





???? gli orari e le giornate verranno definiti dopo l'open day!