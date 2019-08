Descrizione evento: Dal 29 al 31 agosto 2019 torna per la 5° edizione il Festival di Danza Urbana in quella Corinaldo che tutto l’anno è “Città Palcoscenico”. Ballerini e coreografi da tutti Italia si danno appuntamento nello splendido borgo medievale per momenti di formazione e spettacolo, in particolar modo con l’Open Call Coreografica “Danza il borgo”, nata per esaltare la creatività coreografica site-specific, con performance ideate per gli angoli più suggestivi del centro storico. Novità dell’edizione 2019, un premio speciale al coreografo che vorrà cimentarsi in una creazione pensata e realizzata per la scalinata di Corinaldo, vero cuore del borgo. Il programma: Giovedì 29 agosto CORINALDO in DANZA Estate Laboratori con scuole e centri danza dalle ore 10.00 – centro storico Performance dei partecipanti ore 18.00 – Piazza Il Terreno Spettacolo coreografi italiani CAMPANIA, MARCHE, SARDEGNA ore 21.15 – Teatro “C. Goldoni” Biglietto ingresso €5,00 Prenotazioni 338 6230078 – posti limitati Venerdì 30 agosto DANZARE IL BORGO Call coreografica: performance nel centro storico dalle ore 19.30 Nella suggestiva location di “Corinaldo Città Palcoscenico” le migliori coreografie selezionate animeranno scorci del Borgo d’Italia e d’Europa Premio coreografico “La Piaggia” ore 22.30 Premiazione migliore coreografia per la scalinata Sabato 31 agosto GALA INTERNAZIONALE Evento di chiusura Ospite Anbeta Toromani ore 21.15 – Teatro “C. Goldoni” Biglietto ingresso: posto unico €8,00, due posti €15,00 Prenotazioni 338 6230078 – posti limitati In caso di cattivo tempo l’intero programma sarà dislocato presso il Teatro Comunale “C. Goldoni” Informazioni: Ufficio IAT, iat1@corinaldo.it, 071 7978636 GDO, promozionegdo@gmail.com, 348 3410565