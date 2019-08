Descrizione evento: CONCERTO TRA I FILARI AL CHIARO DI LUNA DEGUSTANDO VINI E SPECIALITÀ LOCALI Il tour alla scoperta delle aziende agricole più affascinanti delle Marche non si ferma, in arrivo una serata indimenticabile a Ripatransone, concerto in una meravigliosa vigna con degustazione finale accompagnata dai vini dell'azienda agricola. CONCERTO L'appuntamento è alle 21.15 nell'azienda agraria Frattini Laura, nella cui meravigliosa vigna, tra i filari della vite da cui produce dell'ottimo vino e vino cotto, assisteremo al concerto del musicista emergente Dave Orlando, un ragazzo giovane, pieno di talento che ci farà fare un viaggio nella storia del pop e del rock italiano e internazionale. Una serata immersi nella musica che ha ispirato in questi anni l’artista... dal Grunge di Seattle all'Alternative Rock Italiano, dal Classic Rock al Cantautorato Italiano, tutto reinterpretato in versione acustica, chitarra e voce. Saranno presenti delle sedute ma chi lo desidera può portarsi una coperta per godersi il concerto a terra. DEGUSTAZIONE Al termine del concerto ci aspetterà una degustazione molto particolare, il tema è il VINO COTTO. Assaporeremo dei piatti squisiti rivisitati con l'aggiunta dell'ingrediente principe della serata, il vino cotto, per apprezzare ancora di più un prodotto della tradizione che l'azienda produce da quasi 30 anni. Non mancheranno anche gli ottimi vini della casa. L'azienda agricola Frattini Laura, dopo aver seguito un percorso di valorizzazione dei propri prodotti, si è specializzata nella produzione di eccellenza di vino, vino cotto e olio biologici! Il Vino Cotto (in dialetto Vì Cuott o Viccotto) è un prodotto tipico del Piceno e si ottiene bollendo il mosto di uve bianche o rosse in calderoni di rame e lasciandolo riposare e fermentare in botti di legno per vari anni. Il Vino Cotto prodotto da questa realtà è stato denominato CENTVRIONE ed è uno dei suoi cavalli di battaglia. Il prodotto finale è di un colore giallo-ambrato tendente a sfumature nocciola, limpido e dal profumo fruttato, con un sapore perfettamente in equilibrio fra acidità e dolcezza. LA DEGUSTAZIONE A TEMA VINO COTTO: Pane tostato con verdura cotta mista di stagione e arista cotta nel vino cotto; Frutta mista di stagione bagnata al vino cotto; Ciambellone al cioccolato; Torta soffice di ricotta e vino cotto con zabaione caldo al vino cotto; COME PARTECIPARE: Orario: 21,15 – 23,00 Ripatransone. Ritrovo presso azienda agraria Frattini Laura. Quota di partecipazione: €20. Bambini con età inferiore ai 10 anni: €10. I bambini sotto ai 3 anni non pagano. Pagamento direttamente in loco. Sconti per studenti, ospiti delle strutture ricettive convenzionate Expirit e grandi gruppi (+ 5 persone) Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Giacomo (340 8796974 - anche whatsapp). p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}