Descrizione evento: Incontro di erboristeria pratica, per conoscere e sperimentare piante aromatiche, medicinali e da profumo dal vivo, con lezione a cura di Karin Mecozzi, e Sergio Federici, biologo e proprietario d'azienda. Con piccolo laboratoriodi autoproduzione.

In collaborazione con PROLOCO FIUMINATA MC.

NECESSARIA PRENOTAZIONE come da volantino.