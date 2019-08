Descrizione evento:

SE POTESSI NON MORIRE...MA VOLARE

DEDICATO A LEONARDO DA VINCI



Immaginare di parlare con Leonardo ai giorni nostri e riflettere con lui sui vari temi dell'esistenza. Questi i punti di partenza da cui prende vita lo spettacolo e il lavoro drammaturgico di Catia Urbinelli.

Vari ruoli per una sola attrice che dialoga con immagini virtuali.

Leggere le opere di Leonardo da Vinci non lascia indifferenti, sia dal punto di vista artistico che filosofico. I suoi pensieri sui temi importanti della vita oltrepassano i tempi e diventano universali.

Leonardo è senza tempo.

L'inconfondibile stile di Leonardo viene indagato e riproposto attraverso la forma espressiva di Mirco Rinaldi, con disegni realizzati con l'uso di pennini a china e animazioni create con la tecnica del cartoon.

Venerdì 16 e Domenica 18 Agosto alle ore 21.00 presso l'Area Archeologica e Museo La Fenice.

Per prenotazioni, Scrivi una mail a: Circuitomuseale@comune.senigallia.an.it

Con scritto la data del spettacolo e il numero di posti.

Posto unico 10 euro.



Info: 071 6629453 (Orario d'ufficio)