Via Ottone IV di Brunswick - Matelica (Mc) Via Ottone IV di Brunswick - Matelica (Mc)

Descrizione evento: 5 serate all'insegna del divertimento! La festa inizia mercoledi 28 con una grande novità della decima edizione della nostra festa, che ci porteremo per tutte le serate: la baby dance con la nostra mascotte! Prosegue la serata con lo spettacolo di Antonio Lo Cascio (l'Indignato di "avanti un altro") con "74 sfumature di Lo Cascio" e la musica live dei CiaoMamas. Il giorno successivo la serata sarà allietata dalla grande orchestra Riccardi e, nella pausa, ci sarà l'esibizione del gruppo di ballo " I ragazzi di Lorena". Venerdi 30 è il giorno della fantastica orchestra Manuel Malanotte. Sabato 31 è l'ora dell'orchestra Barbanera e, il nostro fiore all'occhiello, la decima edizione di "Miss Lumaca 2019"... A seguire una fantastica sorpresa! Domenica 1 settembre iniziamo alla grande dalla seconda parte del pomeriggio con i balli di gruppo della scuola di ballo "Dream Dance Marche" che poi, tornerà nella seconda parte della serata con una loro bellissima esibizione. Alle 21 allieterà la serata l'orchestra Vanessa Moro. Tutte le sere si mangia negli stand gastronomici, prodotti del territorio e Lumache per tutti i gusti.

Le serate saranno allietate da giochi e dalla classica ruota della fortuna con dei bellissimi premi gastronomici ed hi-tech. Anche diverse bancarelle di prodotti locali ed artigianato saranno presenti all'evento. Potete scaricare il volantino direttamente qui: Non mancate, vi aspettiamo!!!