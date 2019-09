Descrizione evento: Fai un viaggio indietro nel tempo ad Offagna! Dopo un tuffo al mare puoi goderti il tramonto dalla Rocca del nostro borgo in occasione degli “aperitivi medievali” di giovedì sera alle 19.00.

Non il solito aperitivo.... Ti aspetta una visita guidata al Museo della Rocca e delle Armi antiche; a seguire degusterai le prelibatezze del nostro territorio, servite in ambientazione medievale tra dame, cavalieri ed il fantastico spettacolo con sbandieratori e tamburini a cura del Gruppo Storico di Offagna. Prenotati da subito per le date di quest'anno che saranno le seguenti:



22 Agosto

5 Settembre Adulti 15€, Bambini (fino a 10 anni) €10. Se vuoi è possibile provare questa particolare e gustosa esperienza anche in date da concordare insieme ogni qual volta ci sia un minimo di 20 iscritti!!