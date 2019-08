Descrizione evento: RICCA CENA CON SPECIALITÀ LOCALI E CONCERTO DI TASTIERA E VIOLONCELLO...CON DOLCE SORPRESA FINALE! Per questa penultima tappa del tour alla scoperta delle piccole realtà che, con il proprio lavoro, contribuiscono a difendere e promuovere le Marche nel mondo, saremo ospitati dall'azienda agricola "Antinori di Togni Giorgio", una piccola oasi di piacere nella campagna di Cingoli, paese conosciuto come il “Balcone delle Marche”. La serata comincerà con una ricca cena a base di specialità enogastronomiche del territorio, proseguirà con un concerto di tastiera e violoncello in un uliveto secolare sotto le stelle e terminerà con un gelato gourmet abbinato al vino di visciole, specialità dell'azienda. CENA Ritrovo alle ore 20:00 presso l'azienda agricola "Antinori di Togni Giorgio", dove ci attenderà una cena squisita con ricco menù a base dei prodotti tipici del territorio di altissima qualità e a km 0 Menù della cena: - Tagliere misto di affettati e formaggi - Ricotta fresca di pecora - Focaccia con rosmarino e cipolla - Bruschetta calda con salsiccia - Bruschetta calda con olio extravergine d’oliva monovarietale di Mignola - Insalata di farro e orzo dei Sibillini - Braciola cotta e mangiata con panino e cipolla caramellata - Verdure gratinate - Insalata mista CONCERTO La serata proseguirà con un concerto al tramonto in un uliveto storico a 200 metri dall'agriturismo, un luogo suggestivo sospeso nel tempo dove, circondati da alberi secolari, ci faremo trasportare dalle note del "Duo Rosamunde", composto da Elena Antongirolami al violoncello e Melissa Galosi al pianoforte. Due ragazze talentuose che hanno fatto della musica la loro missione e che, con grande determinazione e professionalità, esibendo doti tecniche di spicco unite a sensibilità e capacità interpretative non comuni, ci faranno ascoltare musiche del repertorio classico, del novecento e contemporaneo, con particolare riguardo per le colonne sonore. Consigliamo coperta per il concerto e calzature comode DULCIS IN FUNDO Al termine del concerto ritorno in agriturismo per un dolce finale. Per tutti gli ospiti gelato gourmet a cura di Mastro Gelato. I VINI DELLA SERATA - Castelli di Jesi verdicchio DOC (cantina Bacelli) - Rosso Piceno DOC (cantina Tenute san Maertino) - NeroVisciola (azienda agricola Antinori) Non poteva mancare infatti la specialità dell'azienda agricola Antinori, il VINO DI VISCIOLA! Da anni l'azienda è specializzata nella coltivazione della visciola, un frutto simile alla ciliegia e all'amarena dal sapore dolcissimo, tipico dell'appenino umbro-marchigiano. Con questo frutto prelibato l'azienda produce una vastissima gamma di prodotti diversi: dalle confetture alle marmellate, dalle ciambelline al nero di visciola a prodotti per la cura del corpo, dall'acquavite al più famoso vino liquoroso di visciole, una bevanda dolce servita come dessert a fine pasto o usata nelle ricette dolci che vanta una lunghissima tradizione. Il vino di visciola negli anni è stato oggetto di una scrupolosa e continua ricerca dei giusti equilibri da parte dell'azienda, per ottenere la qualità ed il gusto desiderati che noi tutti oggi possiamo apprezzare. COME PARTECIPARE Orario: 20:00 – 23:30, Cingoli.

Ritrovo presso azienda agricola "Antinori di Togni Giorgio" Quota di partecipazione: €30. Bambini con età inferiore ai 10 anni: €15. I bambini sotto ai 3 anni non pagano. Pagamento direttamente in loco. Sconti per studenti, ospiti delle strutture ricettive convenzionate Expirit e grandi gruppi (+ 5 persone) Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Giacomo (340 8796974 - anche whatsapp) entro il 23 agosto. In caso di pioggia l'evento sarà rimandato. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}