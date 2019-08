Descrizione evento: SABATO 24 AGOSTO ORE 20,30

Alla scoperta del fantastico mondo dei pipistrelli, fra miti, leggende e realtà.



Ma i pipistrelli fanno davvero così paura? Sono degli esseri temibili ed assetati di sangue? Lo scopriremo insieme, sfatando miti e leggende di questi affascinanti mammiferi volanti: impareremo a conoscerli, capirne le abitudini ed il loro ruolo ecologico e scopriremo che senza di loro...saremmo proprio nei guai!



Costruiremo un simpatico pipistrello portafortuna ed andremo alla scoperta dei suoni della notte nel centro storico di Sassoferrato grazie al Bat-detector, uno strumento che ci consentirà di ascoltare gli ultrasuoni dei pipistrelli.



>>> Evento adatto a: Bambini e famiglie



????PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI:

http://www.alestetour.it/appennino-incoming/#regdl=il-fantastico-mondo-dei-pipistrelli-sassoferrato

(Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci).



COSA PORTARE:

Faremo una breve passeggiata in notturna per il centro storico, il percorso è semplicissimo ma è opportuno indossare scarpe comode e chiuse (no infradito); torcia (opzionale).



PUNTO DI RITROVO:

Ritrovo presso Punto I.A.T. Tourist Office, P.zza Matteotti - Sassoferrato (AN).



--- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ---



? COSTO:

1 adulto + 1 bambino 10,00 €

1 adulto + 2 bambini 18,00 €

2 adulti + 1 bambino 12,00 €

2 adulti + 2 bambini 20,00 €

Adulto € 10,00 €



LA TARIFFA INCLUDE:

- Guida Associazione Italiana Guide Escursionistiche e Ambientali, inserita nell'albo delle Guide del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e di Frasassi

- Materiale didattico

- Assicurazione medico bagaglio



????PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI:

http://www.alestetour.it/appennino-incoming/#regdl=il-fantastico-mondo-dei-pipistrelli-sassoferrato

(Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci).



--- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ---