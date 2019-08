Descrizione evento: La Cantina Colonnara con il nostro contributo presenta l'inedita:



"Cena in Vigna con Spettacolo" presso uno dei vigneti più storici e suggestivi della Cooperativa!



PROGRAMMA

Il ritrovo è previsto alle ore 19.30 presso l'agriturismo Colleverde ad Apiro, situato accanto ai vigneti dove si svolgerà la cena. Lì sarete accolti con un Aperitivo di Benvenuto in attesa che tutti i commensali arrivino. Poi si andrà rapidamente a caccia di tartufi con Fefè e i suoi segugi nella tartufaia affianco ai vigneti.



E' giunta quindi l'ora della cena, e sarete fatti accomodare su una tavola unica conviviale circondati dal suggestivo paesaggio dei Vigneti, immersi nella natura e con una vista stupenda per cenare sotto le stelle.



L' Agriturismo Colleverde vi delizierà con il seguente MENU':



ANTIPASTO

Affettati con Formaggi Locali, Crescia e Sformato di Verdure dell'Orto secondo stagionalità.

Vino in abbinamento: Cuvée Tradition Brut Metodo Martinotti Verdicchio Doc 2018 Biologico



PRIMO

Lasagne con Besciamella al Vino Bianco, Ragù Bianco Mandorle e Salvia.

Vino in abbinamento: Cuapro Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore 2016 Biologico



SECONDO

Brasato al Vino Rosso con Verdure Cotte.

Vino in abbinamento: Tornamagno Marche Rosso IGT 2014



DOLCE

Tiramisu' con Ricotta di Bufala.

Vino in abbinamento: Class Spumante Dolce di Moscato Metodo Martinotti



VINI

Vini Eccezionali della Cantina Colonnara saranno abbinati durante la cena alle varie portate (INSOMMA IL VINO NON MANCHERA'..)



INTRATTENIMENTO

Durante la Cena sarete intrattenuti dallo spettacolo dell'attore Giacomo Bottoni!



A tutti i partecipanti sarà offerto un buono omaggio per una visita e degustazione gratuita in cantina da consumarsi entro il 31/10/2019.



COSTO DEL BIGLIETTO - 50€



ATTENZIONE: IN CASO DI PIOGGIA LA CENA SI TERRÀ ALL'INTERNO DELLA BOTTAIA DELLA CANTINA COLONNARA in Via Mandriole 6, Cupramontana!



I POSTI SONO LIMITATI E LA PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA Contattando:

Cell. 331 741 7593 (Nicola)

E-Mail info.winesalad@gmail.com