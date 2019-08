Descrizione evento: Uno dei sentieri più famosi dei Monti Sibillini. Nelle splendide gole scavate dal fiume Tenna, dove monte Priora e Monte Sibilla sembrano toccarsi cammineremo immersi in un ambiente denso di leggende e storia. Percorreremo la Balleria, dove le fate della Sibilla danzavano con i pastori, passeremo sotto le divertenti Pisciarelle per addentrarci in spettacolari pareti rocciose verso un magnifico bosco di faggi centenari che ci condurrà all’Eremo di San Leonardo dove conosceremo la storia di Padre Pietro Lavini. Un trekking accessibile a tutti, avventuroso e pieno di curiosità!



DETTAGLI ESCURSIONE

Lunghezza cammino: 8 km circa

Tempo di percorrenza (soste incluse): 5 ore circa

Dislivello: 400 mt

Difficoltà: percorso escursionistico

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine al cammino.



Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola ben scolpita

Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking, abbigliamento a strati, 1 cambio, k-way, acqua, macchina fotografica, binocolo, pranzo al sacco.

Trasporto: mezzi propri



LUOGO DI INCONTRO

ore 10.00 bar Primavera a Montefortino https://goo.gl/maps/H5g7wzsWs1bRr2jV9



COSTO

Adulti: 15 euro (comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione RC)

Bambini da 7 a 14 anni: 10 euro

Bambini fino a 7 anni: gratuito



INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria.

Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.