Descrizione evento: PROGRAMMA

Il Cardeto è il più vasto parco urbano di Ancona. Cammineremo tra paesaggi che cambiano di continuo, senza mai perdere di vista il mare. Accompagnati dal dolce canto di merli e capinere, osserveremo una natura meravigliosa; la storia ci scivolerà accanto e lentamente raggiungeremo la spiaggia del Passetto. Lì conosceremo le storie dei pescatori, visiteremo una grotta tipica e al tramonto ci attenderà una piacevole degustazione.



DETTAGLI ESCURSIONE:

Lunghezza cammino :5 km circa

Tempo di percorrenza (soste escluse) : 1.30 ore circa

Dislivello: 100 m.

Difficoltà: Passeggiata adatta a tutti

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine a passeggiate.



Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking o scarpe da camminata, bastoncini da trekking, abbigliamento a strati, cappello da sole, 1 cambio, acqua, macchina fotografica, binocolo.

Trasporto: mezzi propri



LUOGO DI INCONTRO E ORARI:

-ore 17.30 – ritrovo al Parcheggio del Passetto https://goo.gl/maps/HXykzek96pgQ6oVC8 , dove lasceremo la metà delle auto e proseguiremo in car sharing fino al parcheggio di Via Birarelli https://goo.gl/maps/pqvkPFZwhrhqq6uD7 .

- ore 18.00 - partenza

- ore 20.30 circa arrivo al Passetto e degustazione prodotti tipici.

- ore 21.30 fine attività



COSTO:

Adulti: 20 euro (comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione RC + degustazione-cena prodotti tipici)

Bambini da 7 a 14 anni: 15 euro

Bambini fino a 7 anni: gratuito



INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria.



Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.