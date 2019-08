Descrizione evento:

La Compagnia del Solstizio Mediterraneo, grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco e del Comune di Castelbellino, celebra i 10 anni dalla fondazione con una festa all'insegna della musica popolare del centro e sud Italia.

Evento imperdibile a Castelbellino dal 30 agosto al 1 settembre con concerti gratuiti di artisti dal Salento: Antonio Amato Ensemble, la "Voce de La Notte della Taranta" e i Taricata; dalla Campania Le Capere e dalle nostre Marche i Traballo, Lu Trainanà e il duo Francesco Amico e Carlo Celsi che ci accompagneranno in un viaggio musicale verso l'Irlanda.

Laboratori musicali, stage di danza, approfondimenti culturali, mostre, stand gastronomici arricchiranno le giornate!





PROGRAMMA

da VENERDÌ a DOMENICA

ore 18.00 – 22.00 | SCUOLA ALDO MORO

Amigdala, emozioni in arte

esposizione artistica

ore 19.00 | PIAZZA KENNEDY

Apertura stand gastronomici con piatti tipici del sud Italia a cura della Pro Loco di Castelbellino

VENERDÌ

ore 19.00 | PARCO LE QUERCE

IncontroAscolto

MARCHE di tamburi: storie, ricerca e costruzione dei tamburelli marchigiani a cura di Danilo Donninelli

ore 20.30 | PIAZZA KENNEDY

Francesco Amico e Carlo Celsi duo

arie d’Irlanda

ore 21.30 | PIAZZA KENNEDY

Compagnia del Solstizio Mediterraneo

pizzica pizzica e danze del sud Italia

ore 22.00 | PIAZZA KENNEDY

Traballo

concerto di musica tradizionale marchigiana e bal folk



SABATO

ore 18.00 – 19.00 | PARCO LE QUERCE

Stage di TAMBURO a cura di Antonio Amato

Stage di PIZZICA PIZZICA a cura di Cristina Frassanito

ore 19.00 | PARCO LE QUERCE

IncontroAscolto

SALENTO di ieri e di oggi dai racconti di Antonio Amato

ore 21.00 | PIAZZA KENNEDY

Lu Trainanà

concerto di musica tradizionale marchigiana

ore 22.30 | PIAZZA KENNEDY

Antonio Amato Ensemble

"la voce della Notte della Taranta"

canti e pizzica della tradizione popolare salentina



DOMENICA

ore 18.00 – 19.30 | PARCO LE QUERCE

A lezione con la Scuola di Pizzica di San Vito

a cura di Fabrizio Nigro – OPEN LEVEL

ore 19.30 | PARCO LE QUERCE

IncontroAscolto

CAMPANIA di canti, Madonne e santuari a cura di Le Capere

ore 21.00 | PIAZZA KENNEDY

Le Capere

concerto di musica tradizionale campana

ore 22.30 | PIAZZA KENNEDY

Taricata

concerto di musica popolare salentina



INGRESSO LIBERO a tutti gli eventi in programma ad esclusione degli stage per i quali è prevista una quota di partecipazione ed occorre prenotare al numero 3408881095.



Per maggiori informazioni:

http://www.solstiziomediterraneo.it/solstizio-folk-fest/

https://www.facebook.com/events/2401813320139157/