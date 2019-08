Descrizione evento: CONCERTO ALL'ALBA CON VISTA MARE+RICCA COLAZIONE DOLCE E SALATA Ci siamo, con questo appuntamento speciale si conclude la prima rassegna alla scoperta delle albe, dei tramonti e dei notturni più affascinanti delle Marche: "Armonie e Melodie delle Marche...di albe, tramonti e notturni" è il viaggio tra le aziende agricole del nostro meraviglioso territorio, alla scoperta di luoghi incantevoli, persone speciali, squisito cibo a km 0 e artisti di talento che ci hanno fatto sognare. Per salutarci, vi proponiamo un concerto all'alba a Cupra Marittima, nell'Agriturismo "La Castelletta" Fattoria Sociale, che sorge a pochi passi dal mare, su una collina con una splendida vista panoramica sul Mare Adriatico. Da lì ammireremo l'alba nascere dal mare con la musica di Sebastiano Pagliuca che accompagnerà questo momento magico. CONCERTO L'appuntamento è alle ore 5:30 presso l'agriturismo "La Castelletta". Aspetteremo che il sole sorga dal mare, mentre il musicista Sebastiano Pagliuca, promessa del cantautorato marchigiano, ci farà fare un viaggio negli abissi con le sue originali melodie. Sarà un concerto acustico, chitarra ed acqua, un suono che nasce dal mare. Ci si tuffa “Con le orecchie sotto il mare” per ascoltare dialoghi di balene e sirene, scoprire igloo in fiamme e correnti gelide, un mondo sommerso irreale forse apparentemente più calmo ma egualmente spietato. Si fa a pezzi la propria voce, la propria vita, per cercare e combattere il mostro marino, “Moby Dick”, quella creatura tanto temuta, vestita di ambizioni, sogni e ossessioni con cui confrontarsi per arrivare finalmente a noi stessi. Consigliamo di portare una coperta per il concerto. RICCA COLAZIONE Al termine del concerto verremo coccolati da una ricca colazione dolce e salata preparata con amore e cura da questa bellissima azienda a conduzione familiare. “La Castelletta” di Rosa Gabriella è un’azienda agricola che nasce nel 1995 e diviene agrituristica dal 2003. Fin dal 2006 si occupa di agricoltura sociale, divenendo una fattoria sociale che promuove attività ricreative nei confronti delle categorie “socialmente fragili”. Offre agli ospiti del ristorante un menù che varia in base alla stagionalità dei prodotti del proprio orto e di alcune selezionate aziende fornitrici limitrofe, nel rispetto della qualità e della genuinità. COME PARTECIPARE Orario: 05:30 – 8:00 Cupra Marittima. Ritrovo presso l’azienda agricola "La Castelletta”. Quota di partecipazione: €18. Bambini di età inferiore ai 10 anni: €10. I bambini sotto ai 3 anni entrano gratis. Pagamento direttamente in loco. Sconti riservati a studenti, ospiti delle strutture ricettive convenzionate Expirit e grandi gruppi (+ 5 persone) POSTI LIMITATI: MAX 50 Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Giacomo al numero 340 8796974 (anche whatsapp) entro il 30 agosto. SPECIALE EXPIRIT DAY! Tutti gli ospiti che partecipano all’evento “Suoni dell’alba” hanno l'accesso gratuito all'evento "MaMa Box in tour - Viaggio tra i tesori dei Sibillini" che si terrà a Monte San Martino nel pomeriggio e sera dello stesso giorno. Questo è il nostro riconoscimento per chi ci segue senza sosta e con passione, dimostrando un amore sconfinato per la nostra terra. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}