Descrizione evento: Prosegue il viaggio alla scoperta dei tesori della Marca Maceratese con la seconda tappa di "Panorami di MaMa", rassegna estiva di “MaMa Box in tour!”. Sarà un tappa speciale perché passeremo un'intera giornata alla scoperta di due località meravigliose del maceratese, per godere appieno della varietà paesaggistica dei Sibillini e dei panorami mozzafiato che regalano. Faremo una sosta durante il tour alla porta del MaMa, simbolo di questa nuova destinazione che unisce tutti e 55 i comuni della provincia, scelta per la copertina della guida ufficiale "Destinazione MaMa" e del MaMa Box. La mattina ci ritroveremo al Lago di San Ruffino, chiamato anche "lago fantasma”, poiché durante il periodo invernale viene aperta la diga che lo contiene e scompare, tornando poi nei mesi estivi. Qui, grazie alla collaborazione con l’associazione Dimensione Natura, sarà possibile usufruire di prezzi speciali per praticare attività sportive sia in acqua (canoa, cayak, vela), sia nella natura circostante: passeggiate a cavallo, percorsi in mountain bike o trekking. Dopo pranzo ci sposteremo nel centro storico di Monte San Martino, uno splendido borgo arroccato su una collina ai piedi della catena montuosa dei Sibillini. Verranno organizzati due tour, entrambi della durata di un'ora, svolti da accompagnatori locali che ci faranno vivere la vera essenza del borgo. Il primo, dal taglio artistico, ci porterà alla scoperta delle bellezze pittoriche e architettoniche del borgo (verranno svelati i tesori del Crivelli!), il secondo, paesaggistico - urbano, percorrerà il centro storico e offrirà scorci da pelle d'oca. Al termine dei tour guidati, tutti pronti a ricevere il MaMa Box, cestino ricco di specialità locali per vivere una degustazione all'aria aperta dei prodotti delle migliori realtà del territorio. Conclusione di questa giornata ricchissima di attività con il concerto al tramonto presso lo chalet "Il Tiglio" degli "Autodidatta Se Docet Band", gruppo locale che proporrà un accattivante repertorio pop rock italiano e internazionale: due ore di spettacolo per vivere un sogno fatto di musica, amicizia, voglia di stupire e un pizzico di follia! PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA GIORNATA Ore 11 Inizio delle attività sportive al Lago di San Ruffino con prezzi convenzionati (da pagare extra): - al lago: noleggio canoe e pedalò - al maneggio San Lorenzo: possibilità di passeggiate a cavallo o sui pony Conferenza stampa pubblica alle 11,30 al Lago di San Ruffino con la presentazione ufficiale della Guida Destinazione MaMa e del MaMa Box. Pranzo libero al sacco o presso i ristoranti convenzionati del lago.

Ore 15 Tour artistico “Uno scrigno di meraviglie sulle tracce del Crivelli” (1° giro: 15,15 – 16,10 partenza e arrivo in piazza / 2° giro: 16,15 – 17,10 partenza in piazza e arrivo al monte). Tour paesaggistico - urbano “La grande bellezza” (1° giro: 15,15 – 16,10 partenza e arrivo in piazza / 2° giro: 16,15 – 17,10 partenza in piazza e arrivo al monte). Ingresso libero alla Chiesa della Madonna delle Grazie disponibile dalle 16,30 alle 18,15.

Ore 17,30 Inizio della degustazione a cura della Pro Loco di Monte San Martino.

Ore18 Inizio del concerto al tramonto della “Autodidatta Se Docet Band” Ore 20,00: conclusione COME PARTECIPARE Orario: 11 - 13 Lago di San Ruffino 15 - 20 centro storico di Monte San Martino Quota di partecipazione: €18.

Pagamento direttamente in loco. Sconti per bambini (ingresso a metà prezzo fino a 10 anni), studenti universitari (-20%), ospiti delle strutture ricettive convenzionate Expirit (-20%) e grandi gruppi (-10%). LA QUOTA COMPRENDE: tour guidati alla scoperta del centro storico di Monte San Martino; degustazione di prodotti tipici; ingresso alla Chiesa delle Grazie; concerto al tramonto di musica pop - rock; convenzioni per le attività sportive al lago e i ristoranti del paese. SPECIALE EXPIRIT DAY Tutti gli ospiti che partecipano all'evento hanno l'accesso gratuito all'evento "Melodie e Armonie delle Marche - Suoni dell'alba" che si terrà presso l'agriturismo "La Castelletta" di Cupra Marittima all’alba dello stesso giorno. Per maggiori informazioni sull'evento all'alba, clicca qui: https://www.facebook.com/events/421684178448915/ Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Giacomo al numero 340 8796974 (anche whatsapp) entro il 30 agosto. In caso di pioggia l'evento sarà rimandato a data da destinarsi. _____________________________________________________ DISCOVER THE SIBILLINI MOUNTAINS HIDDEN GEMS The journey to discover Marca Maceratese’s hidden treasures goes on with the second leg titled “Panorami di MaMa” within “MaMa Box in tour” Summer festival. This is not the leg that you can expect: actually, we’ll spend the whole day discovering two wonderful places, to really enjoy their unique naturalistic variety and landscapes. The must of the tour is the “MaMa Door” stop: it’s the symbol of this new destination, the Marca Maceratese, which gathers all the 55 cities composing Macerata’s territory. Not by chance, it was chosen as the front page image of the official travel guide “DestinazioneMaMa”. Morning rendezvous at San Ruffino Lake, also known as “the ghost lake”, since the dam which contains it is open during Winter, so that the lake disappears, to show up again in Summer. There, thanks to the collaboration with Dimensione Natura association, it’ll be possible to practice water sports (go canoeing, kayak, sailing), as well as go riding, hiking or mountain biking, enjoying exclusive discounts. In the afternoon, we’ll move to Monte San Martino old town, the breathtaking village in the foothills of the Sibillini Mountains. Then, two different guided one-hour-tours will start: an artistic one, “Sulle tracce del Crivelli”, discovering the pictorial and architectural beauties, and a panoramic one, which leads to the discovery of unforgettable landscapes. Once the guided tours will be finished, each participant will receive the MaMa Box, a box containing local specialities, designed to live an en-plein-air tasting and to know our excellences. What about a gig to top it off? At sunset, a local pop rock band, the “Autodidatta Se Docet Band”, will play for us: a performance to live a magic experience of entertainment, made of music, friendship, fun and a bit of madness! THE SCHEDULE AT 11:00 A.M. Starting of water sports at San Ruffino Lake (subject to additional payment, with discounts) At the lake: canoe and kayak hire service At the San Lorenzo Equestrian Center: horseback and pony riding. AT 11:30 A.M. Press conference at San Ruffino Lake: don’t miss the official presentation of “Destinazione MaMa” travel guide! TO HAVE LUNCH: pack it your own or eat at the restaurants by the lake. AT 3:00 P.M. Guided artistic tour “Sulle tracce del Crivelli” (tour A: from 3:15 to 4:10 P.M., start and finish at the square; tour B: from 4:15 to 5:10 P.M., start at the square and finish at the mount). Guided panoramic tour “La grande bellezza” (tour A: from 3:15 to 4:10 P.M., start and finish at the square; tour B: from 4:15 to 5:10 P.M., start at the square and finish at the mount). Free entry to the Delle Grazie Church, open from 4:30 to 6:15 P.M. AT 5:30 P.M. En-plein-air tasting, made by the Tourist Board of Monte San Martino. AT 6:00 P.M. “Autodidatta Se Docet Band” live gig, at sunset! AT 8:00 P.M. : End of the day HOW TO JOIN When: on September 1st - from 11 a.m. to 1 o’clock p.m. at San Ruffino Lake - from 3 p.m. to 8 p.m. at Monte San Martino old town Participation fee: €18 (on site payment). THE FEE INCLUDES: • Monte San Martino old town guided tours • Local food tasting • Pop rock live concert at sunset • Exclusive prices for water sports and restaurants Multilingual staff available…international guests are welcome! EXPIRIT DAY PROMO! All those who take part to "Discover the Sibillini Mountains hidden gems" will receive a free pass to join the next event "Melodie e Armonie delle Marche – Suoni dell'alba", which will take place at the farmhouse "La Castelletta" in Cupra Marittima, at sunrise. For further information about the early morning event: https://www.facebook.com/events/421684178448915/ RESERVATIONS REQUIRED BY AUGUST 30TH at the phone number +393408796974 (Giacomo, also on Whatsapp). In case of rainy weather, the event will be canceled and postponed until a later date. DON'T MISS IT!