Descrizione evento: Domenica 1

V Trofeo Pubblica Assistenza AVIS Corinaldo

Gara ciclistica categoria junior dell’Associazione “Pedale Chiaravallese”

Partenza da Piazza del Cassero, ore 14.00



Da venerdì 6 a domenica 8

Festival Dolce India

Ashram Joytinat



Domenica 8

Cerimonia di premiazione dell’XI BIENNALE “Città di Corinaldo/Senigallia”- Mostra d’arte a cura dell’Associazione Il Capricorno

Teatro C. Goldoni, ore 11.00



Peace&Love

La Piazzetta della Musica

Largo XVII settembre 1860



Mercoledì 11

Presentazione del libro “Visioni e coraggio. Storie di marchigiani in volata” di Emanuele Lodolini con la partecipazione di Gabriele Pagliariccio

Piazza Risorgimento, ore 21.00



Venerdì 13

Solo Clara

Concerto omaggio a Clara Wieck Schumann nei 200 anni dalla nascita

Chiesa di San Francesco, ore 21.00



Domenica 15

Premio di merito scolastico “Gen. Domenico Grandi”

Cerimonia di consegna dei premi

Teatro C. Goldoni, ore 11.00



Presentazione del libro “Al femminile” II ed. 2018

Antico Molino Patregnani, ore 16.00



Da venerdì 20 a domenica 22

Corso “D’Arte”

promosso dall’Associazione Il Capricorno e dalla ProArt di Piagge

Loggiato Comunale, dalle 17.00 alle 22.00



Sabato 21

Muoviti sicuramente

Iniziativa in occasione della Settimana Europea della Mobilità



Sabato 28 e domenica 29

Festa Nazionale del PleinAir