Descrizione evento: XXI Convegno Internazionale di Ayurveda e IX Festival Dolce India “ogni difficoltà è un’opportunità da cogliere, in ogni fase della vita” Ashram Joytinat, Corinaldo 6-7-8 settembre 2019 Il Convegno è organizzato da Joytinat Yoga Ayurveda, Corinaldo (AN) Italia, con la collaborazione di "Ayurvedic Academy", Pune, India e con il patrocinio di Regione Marche, Comune di Corinaldo. Con il sostegno di: Yoga Journal Italia, Terra Nuova Edizioni Gruppo Macro, Cooperativa e La Terra e il Cielo. Il Festival e il convegno, quest’anno avranno il seguente tema: “ogni difficoltà è un’opportunità da cogliere, in ogni fase della vita”. Il tema principale sarà declinato in relazione alla fede - e a come la fede ci possa aiutare ad affrontare la malattia, la salute e a migliorare la qualità della vita. In particolare dedicheremo un’attenzione speciale alle malattie autoimmuni causate da uno scorretto stile di vita, tema purtroppo sempre più d’attualità In un momento storico in cui il dialogo sembra sempre più difficile, la nostra iniziativa è volta a creare uno spazio di condivisione dei diversi saperi e delle differenti correnti spirituali, nel rispetto delle diversità e con la convinzione che l’incontro di tradizioni scientifiche e spirituali differenti non possa che contribuire al reciproco arricchimento. Nella vita, tutti si trovano ad affrontare e superare degli ostacoli e delle difficoltà… Spesso le situazioni pesanti che la vita presenta ci mettono di fronte a tutti i nostri limiti e alle nostre fragilità. Tuttavia, una volta superate, siamo consapevoli di ciò di cui siamo capaci, e questo non è poco. Attraverso le difficoltà, la natura ci rende più forti e adattabili per realizzare i nostri sogni. Il Festival ospita il Dr. Atul Rakshe, (medico ayurvedico, segretario generale dell'Associazione Internazionale di ayurveda, Pune, India), Dr. Michele Paniccia (medico neuro chirurgo), Dr. Fabio Taffetani (ordinario di botanica sistematica, direttore orto botanico Selva di Gallignano, Università politecnica delle Marche), Annibale D’Angelo (psicoterapeuta e naturopata), Dr. Gennaro Muscari (medico chirurgo e omeopata), Nadeshwari Joythimayananda (danza del tempio Bharatanatyam e fusion) e Benjamin Ibry Berstein (Ricercatore del movimento e praticante appassionato delle sue diverse espressioni, culturali artistiche e terapeutiche).



Programma completo pubblicato a questo indirizzo

Per informazioni si prega gentilmente di contattare Ashram Joytinat, via Ripa 24, 60013 – Corinaldo (An) Facebook: Ashram Joytinat Yoga Ayurveda tel. 071.679032 - 366.7349825 e-mail: ashram@joytinat.it