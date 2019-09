Descrizione evento: La scuola di ballo marchigiana MAD BOOTS Country Dance presentano il loro PRIMO COUNTRY FESTIVAL!

Sulla scia della fioritura di Festival Country in Italia, anche noi abbiamo deciso di lasciare il nostro segno volendo creare un’atmosfera di divertimento, scambio condivisione in pieno stile Mad Boots nella nostra regione!

Balleremo tutto il giorno all'ombra di un casolare, immersi nel verde delle Marche, sotto la basilica di Loreto e a due passi dal mare!

Street Food marchigiano, birre artigianali, mercatini a tema, un'area bimbi dedicata e una pedana in legno 150 metri quadrati direttamente sotto al palco!

??PRE-FESTIVAL ORE 10.00

Momento accoglienza per chi vuole godersi appieno la giornata, DJ setting e una sessione di country music dal vivo che vedrà alternarsi gruppi marchigiani del settore!

Durante questo turnover di artisti ci sarà per i partecipanti la possibilità di pranzare su prenotazione.

Il pranzo sarò composto da antipasto, primo e secondo in pieno stile LEDA - maggiori info e prezzi saranno forniti quando apriranno le prenotazioni.



??FESTIVAL ORE 16.30

Si aprirà ufficialmente con una coreografia d'apertura, seguirà poi DJ Setting a cura di BigAndrea Gragnaniello, Roberto Rubini e Tiziano Bimbati e alle 19.00 workshop con Stefano Civa!



DALLE h 21,00 Conclusione col botto: Half Blood in concerto!