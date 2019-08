Non definito

Descrizione evento: SLIDE THE CITY - LO SCIVOLO ACQUATICO A PORTO RECANATI !!

>>Avresti mai pensato di scivolare per le strade di Porto Recanati ? Uno scivolo gonfiabile alto 11 Metri ti aspetta per divertirti con i tuoi amici e parenti...

______________________________________

??Dettaglio Orari e Pacchetti Ingresso allo scivolo acquatico:

-Venerdì 30 agosto dalle ore 15,00 alle 22,30 -Sabato 31 agosto dalle 10,00 alle 22,30 -Domenica 1 settembre dalle 10,00 alle 19,00 (eventuali variazioni di orario saranno comunicate dal nostro Staff)

??Costi:

- 1 discesa 3€ - 3 discese 5€ - 10€ Abbonamento giornaliero con discese illimitate -15€ Abbonamento di 3 giorni con discese illimitate

_______________________________________ Buon Divertimento !!!