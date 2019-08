Descrizione evento: 1 MAD COUNTRY FESTIVAL MARCHE Tutto pronto per il 7 Settembre presso il LEDA Piccolo Birrificio del Poeta Via G. Capodaglio, 14 Villa Musone, Loreto si terrà il primo country festival Marchigiano organizzato dall’associazione sportiva Mad Boots country Dance. Una giornata tutta dedicata al mondo country western. L’Ingresso sarà gratuito per valorizzare la disciplina della country dance che ben si sposa con le tradizioni del nostro territorio, ma ancora poco conosciuta. La giornata inizierà alle 10,30 con il Pre-Festival dove assisteremo a un turnover di artisti country Marchigiani, i The Dickies Outlaw Country, Paul Aster Music & The Fellows , Mary O’Neal Ladies of the Country. La giornata sarà accompagnata dal Dj setting che si alterneranno in console, Roberto Rubini della scuola Country Ride asd di Bologna, Andrea Gragnaniello alis Big Andrew dj della scuola West Umbria, Tiziano Bimbati alis Dj Faro della scuola Dorado Ranch Country Dance di Mantova , sulle quali note vedremo esibirsi in balli a tema numerose scuole di tutta Italia. Nel pomeriggio il Workshop a cura di Stefano Civa coreografo di fama Europea proveniente dalla provincia di Parma l’incarnazione perfetta del country style nella sua essenza più intrinseca. All’live serale e conclusivo la band country-rock Half Blood , i loro live sono energici e accattivanti, e anche chi siede tranquillamente tra il pubblico non può fare a meno di battere il tacco a tempo di musica! Durante tutta la giornata si potrà degustare lo street Food Marchigiano, con specialità del nostro territorio e ottima birra artigianale il tutto curato dal Birrificio Leda che ospita l’evento, presente un’area tematica per bambini, e mercatini a tema.