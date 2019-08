Descrizione evento: Domenica 22 settembre

PRANZO-WORKSHOP COLORE:

Tavolozza alimentare

Programma indicativo:



- 12:00 Arrivo e benvenuto

- 13:00 Pranzo-laboratorio



L’argomento del giorno

Sul tavolo fiori, frutti, erbe e ortaggi da mangiare e da colorare, un pranzo diverso, animato da piccole magie.



Maria Stella Rossi

Artista di formazione, ideatrice e titolare di ValdericArte.

Dal 2008 “nutre” il suo progetto e studia le erbe nelle diverse applicazioni possibili.



Il contributo per l’intera giornata è di €35,00 comprensivo di pranzo e di materiali.



E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato facebook al profilo https://www.facebook.com/mstellarossio alla pagina https://www.facebook.com/ValdericArte?fref=tso tramite telefono chiamando Stella al 328 33 80 906.

Per i primi 7 iscritti un omaggio firmato ValdericArte!



Per chi viene da lontano o per chi ha piacere di fermarsi ci sono le camere in blu!





Per arrivare a ValdericArte?

guardate le istruzioni sul sito: http://www.valdericarte.com/italiano/dove-siamo/

o cercateci sul navigatore o chiamateci!





VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence,

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com



Ad attendervi la luce di colori, natura, arte e una cucina che apre il cuore