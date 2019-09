Descrizione evento: Gradara Family Village Gradara, 7-8 settembre 2019 Ingresso libero Il 7-8 settembre il borgo medievale ospiterà Gradara Family Village, evento interamente dedicato all’intrattenimento ludico per famiglie con bambini e ragazzi e per appassionati di giochi di tutte le età. A Palazzo Rubini Vesin e alla Casa del Gufo, nel cuore del centro storico, sarà allestita una mostra/mercato con stand e aree gioco a libero accesso dove sarà possibile assistere a presentazioni e dimostrazioni di giochi e divertirsi a sfidare amici e famigliari. Prevista anche una giornata di formazione su gioco ed educazione per insegnanti e addetti ai lavori - “Gradara Educational Training" (sabato 7) e un’interessante anteprima venerdì 6 “Il Grande Gioco di Gradara Ludens” con Arnaldo Bibo Cecchini, socio fondatore dell’associazione Gradara Ludens. Al Gradara Family Village troverai: STAND di CASE EDITRICI GIOCHI (sabato 7 e domenica 8) La casa editrice Giochi Uniti proporrà gli articoli del catalogo For Kids and Family e presso il suo stand sarà possibile provare direttamente, farsi spiegare le regole, analizzare titoli classici da ludoteca ma anche le ultime novità del mercato: Catan, Carcassonne, Bicchieri Sprint, Fantascatti, Passa la Bomba, Jungle Brunch, Cloud Mine e tanti altri. Grazie al gioco i bambini imparano a trovare soluzioni ai problemi, ad affinare le capacità e a confrontarsi. Allo stand Erickson si potrà sperimentare ampia scelta di giochi educativi e didattici sviluppati dall’omonimo Centro Studi per favorire un apprendimento giocoso e divertente. Tutti i giochi potranno essere acquistati dagli espositori per continuare a giocare anche a casa. ESPERTI E OSPITI CON CUI GIOCARE (sabato 7 e domenica 8) La Famiglia Ludica. Dario, Federica e Mattia sono una vera famiglia che ha trovato nel gioco la soluzione per risolvere i piccoli conflitti interni che si creano in casa e risaldare i legami trascorrendo ore felici - come raccontano sul loro canale you tube. Giocate con loro e scoprirete il vero divertimento formato famiglia! Sara Evangelista e Luca Borsa, - rispettivamente pedagogista e autore di giochi per Ravensburger, Zoch, Djeco, Giochi Uniti, Ghenos Game e Chicco - daranno dimostrazioni pratiche sull’importanza del gioco nell’educazione e nel rapporto genitori-figli. Francesco Berardi - ingegnere e sviluppatore di giochi educativi e di magia per Clementoni e giochi su licenza televisiva come MasterChef, Avanti un Altro, Soliti Ignoti, L’Eredità e Pechino Express -darà dimostrazioni di giochi cooperativi. Roberta Scotto - fondatrice del gruppo Facebook “Giochi da Tavolo e di Società per Bambini”, giornalista di ”Io Gioco” e Game Trainer Erickson - guiderà il pubblico alla scoperta dei giochi da tavolo più adatti alle varie esigenze familiari o educative. (domenica 8) GIOCHI STORICI (sabato 7 e domenica 8) Al Gradara Family Village anche le discipline scolastiche come la storia sembreranno un gioco bellissimo! Aldo Ghetti, storico e game designer, e Gianluca Raccagni, professore dell’Università di Edimburgo, riproporranno l’Assedio al castello di Gradara del 1446 attraverso un gioco storico adatto a tutti e inviteranno a provare Playtest e l’anteprima del gioco storico Ventura. GIOCHI INCLUSIVI PER TUTTI (sabato 7 e domenica 8) Luca Errani con la Comunità de L’Arché – L’Arcobaleno e La Grotta dei Racconti porteranno giochi da tavolo e di ruolo inclusivi e facilitati adatti anche a persone con disabilità differenti. Saranno presenti anche Le Cooperative Sociali La Pieve e Progetto Crescita di Ravenna che da tempo utilizzano il gioco strutturato come strumento educativo in diversi contesti, tra cui la disabilità cognitiva, l’autismo e la detenzione carceraria, modificando e adattando i giochi in base alle diverse esigenze educative. GIOCHI SENZA ETA’ (sabato 7 e domenica 8) Il gioco si sa mantiene in esercizio il cervello e per questo è consigliabile praticarlo anche in terza età. Giovani nel Tempo, associazione di promozione sociale e produttrice di giochi da tavolo appositamente studiati e scientificamente validati per la protezione della memoria metterà alla prova la capacità mnemonica dei visitatori con i giochi Verba Volant, MentAbile, Non c'è 2 senza 3 e il nuovissimo MemoFlash a firma del maestro Ennio Peres. GIOCHI DI RUOLO (domenica 8) Sedetevi ai tavoli e immergetevi in un mondo dove la fantasia regna sovrana: Kids&Dragons è un progetto di gioco di ruolo cooperativo, non tecnologico, per ragazzi dai 9 ai 14 anni, che è stato replicato in oltre 35 località italiane e ha già coinvolto più di 400 ragazzi. Un fenomeno in crescita che deve il suo successo alle potenzialità educative del gioco di ruolo: collaborazione, problem solving, immaginazione, curiosità, spirito di iniziativa e gusto per la narrazione. Siete pronti a diventare degli eroi? GIOCHI DI RUOLO DAL VIVO (domenica 8) Oltre al gioco di ruolo classico, che si gioca solitamente seduti attorno a un tavolo con fogli, dadi e matite, esiste anche il gioco di ruolo "dal vivo". Il LARP (Live Action Role-Playing, gioco di ruolo dal vivo) è una forma di gioco di ruolo in cui i partecipanti interpretano fisicamente i personaggi con il proprio agire, rappresentando le situazioni fittizie nello spazio reale che li circonda. A Gradara sarà possibile giocare a “Grosso guaio a Grammar City” (di Isabella Negri) e a “Le Cosmiciviche” (di Hidalgo L. Buscato), in una doppia sessione mattutina (dalle 10.00 alle 12.00) e in una pomeridiana (dalle 15.30 alle 17.30). La partecipazione è gratuita ma su prenotazione (massimo 30 bambini dai 9 ai 12 anni): ci si può prenotare scrivendo alla pagina fb “Gradara Family Village” o a Gradara il giorno stesso della manifestazione. AREA GIOCO LIBERO PER TUTTE LE ETA’ (domenica 8 ) Postazioni di giochi da tavolo classici e nuovi, giochi di ruolo Wargames e GDR, spazio videogames vintage, spazio Lego Games e gara di macchinine radiocomandate Mini Race Challenge. A cura dell’Associazione ludico-culturale Giogra, in collaborazione con Taverna del Luppolo Gradara In caso di maltempo si continuerà a giocare in ambienti al coperto GRADARA FAMILY VILLAGE Sabato 7 e domenica 8 settembre orario 9.00 – 18.30 Borgo di Gradara INGRESSO LIBERO Per informazioni. Tel.0541964673 - cell. 3311520659 e-mail. info@gradarainnova.com www.gradara.org evento in collaborazione con Lucca Comics & Games

organizzato da Comune di Gradara, Professor Cobblepot e Gradara Innova con il patrocinio del Consiglio Assemblea Regionale Marche con il contributo di Riviera Banca Credito Cooperativo