Descrizione evento: La comunicazione e lo stile di vita come sono cambiati con la tecnologia: dagli albori all'Homo "Cellularis" e ai Millennials.

Negli ultimi dieci anni gli smartphone hanno modificato la nostra vita, ma allo stesso tempo sono aumentati anche i rischi per la privacy. Fermiamoci un momento e proviamo ad immaginare come era la nostra vita prima che Steve Jobs inventasse il primo smartphone. Sono infatti passati quasi dieci anni da quando il fondatore di Apple presentò al mondo l’iPhone. Difficile oggi pensare che siamo riusciti a vivere anche senza essere continuamente connessi.La tecnologia si sta sostituendo all'uomo in quasi tutto, forse anche nel modo in cui pensiamo; se ad esempio abbiamo un dubbio, basta andare su internet per trovare le risposte. Certo, da una parte la facilità con cui è possibile accedere ad un numero elevato di informazioni aumenta la nostra conoscenza, dall'altra però diminuisce la nostra capacità di ragionamento e di memoria. I nostri esperti relatori, il sociologo Dr marco Moglie e la psicologa Dr.ssa Giuliana Proietti saranno chiamati a illustrarci dei pro e dei contro, con dibattito finale .