CAMPAGNA ABBONAMENTI PER LA STAGIONE 2019/2020

La Stagione del Teatro Nuovo Melograno è ormai alle porte! Dai un'occhiata a tutti gli spettacoli sul sito www.nuovomelograno.it!

Abbonati con noi: è facile e conveniente!



ABBONAMENTO PROSA 6 SPETTACOLI

ADULTI: 75,00€ UNDER 14: 60€



ABBONAMENTO TEATRO RAGAZZI

ADULTI: 40€ UNDER 14: 32€



Sarà possibile abbonarsi mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 Settembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Sabato 14 Settembre dalle ore 18.30 alle ore 20.00.

Siamo a Senigallia in via Botticelli 30/1.



La compagnia "Il Melograno" nasce nel 1992, fondata dall'attrice Catia Urbinelli dopo aver frequentato la Scuola di Recitazione Galante Garrone e il Teatro Linguaggi diretto da Massimo Puliani, col fine di divulgare l'arte e il teatro attraverso produzione spettacoli e corsi di formazione. Da sempre attenta ai vari linguaggi teatrali Il Melograno produce spettacoli classici, di ricerca, e diretto rievocazioni storiche. Nel 2014 trasforma un'ex carrozzeria in un teatro, il nome cambia in "Nuovo Melograno" e il Teatro ne prende il nome. Attualmente la compagnia è gestita da Catia Urbinelli, Daniele Vocino e Cristian Strambolini, attori e registi della stessa. Gestisce e organizza ogni anno una stagione teatrale che va da Ottobre ad Aprile, accogliendo compagnie da tutta Italia, dopo averle selezionate partecipando ai principali festival nazionali. La sua attività consiste nel produrre, allestire e rappresentare spettacoli teatrali, collaborando con artisti del territorio provenienti dal mondo della danza, musica, pittura e scultura.