Descrizione evento: Salita ai 1108 metri della cima dove si "domina" il panorama a 360° su tutto il territorio e l'affaccio su Ascoli Piceno, la città delle 100 torri - € 15 dislivello - 350 metri durata - 4:00 ore + soste difficoltà - media Intorno al Monte Ascensione ruotano molte storie, leggende e credenze popolari tra cui quella per cui almeno una volta occorre salirvi a piedi altrimenti toccherà poi farlo in un'altra vita ma nel corpo di una chiocciola, compito che per "usanza" viene svolto il giorno dell'Ascensione con il pellegrinaggio fino all'oratorio dedicato all'Ascensione di Gesù e all'assunzione della Madonna. La chiesa risale al 1300 quando il predicatore laico Domenico Savi, detto Meco del Sacco, la eresse con i suoi seguaci Sacconi (o Pinzoccheri) dando vita, insieme ai monaci agostiniani di Ascoli Piceno, alla festa con la processione della statua della Madonna con il Bambino da Polesio alla vetta insieme agli antichi riti popolari. Un motivo in più per partecipare: lungo la via del rientro visita (facoltativa) al 29º Mercatino antiquario nel centro storico di Ascoli Piceno Ascoli Piceno è una cittadina pianeggiante che sorge su un terrazzo fluviale alla confluenza del Castellano con il Tronto costruita per gran parte con il travertino estratto dalle cave dei dintorni che insieme alla notevole ricchezza architettonica e artistica ne fa una delle città più belle del centro Italia. Un tempo ricca di torri gentilizie e campanarie è ancora conosciuta come la "città delle cento torri" con il centro che si sviluppa intorno Piazza Arringo e Piazza del Popolo, quest'ultima una delle più fotografate e ammirate d'Italia. Da oltre venti anni ospita nel terzo fine settimana il pittoresco Mercatino Antiquario nell'inimitabile ambientazione di un centro storico in cui è piacevole "perdersi" passeggiando tra le bancarelle. per prenotarsi inviare una email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:25 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Rotella alle 9:45 per partecipare occorre indossare calzature idonee a percorrere sentieri, vestiario adeguato all'ambiente montano e portare zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono utilizzare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio sarà comunicato entro per email la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato