Descrizione evento: Carsismo e luoghi di culto dei Sibillini - € 15 dislivello - 350 metri durata - 3:30 ore + soste difficoltà - media L'Infernaccio è tra i più suggestivi ed evocativi luoghi del Versante della Magia il cui toponimo ricorda le leggendarie storie che caratterizzano questi monti insieme al Passo delle Streghe, il punto più angusto della forra dove le pareti si stringono quasi a chiudersi. La Gola è una vera "fessura" nel calcare al cui ingresso si manifesta il perenne gocciolamento delle Pisciarelle per poi aprirsi alla splendida Faggeta che in autunno offre uno stupendo Foliage. La piacevole risalita del sentiero conduce quindi all'Eremo di san Leonardo ricostruito pietra su pietra in 40 anni di "solitario" lavoro dal cappuccino padre Pietro dove sorgeva l'antico luogo di culto benedettino Castrum de Volubrio abitato fino al 1572. Un motivo in più per partecipare: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) alla 48ª Sagra della Cucciola a Montefortino Montefortino è un piccolo borgo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini arroccato su un colle con la tipica struttura a vie concentriche che seguono le curve di livello. Sulla sommità vi è il parco e la chiesa di san Francesco con all'interno una tela di Simone de Magistris, nel Palazzo Leopardi (appartenuto a un ramo della famiglia recanatese) sono ospitati i Musei, tra cui la prima pinacoteca pubblica delle Marche, intitolata a Fortunato Duranti, conosciuta come il "Piccolo Louvre dei Sibillini". Da oltre quaranta anni a inizio settembre si svolge la tradizionale Sagra della Cucciola, piatto tipico della zona dal sapore e condimenti decisi, proposto in diversi menu che richiamano molti appassionati. per prenotarsi inviare una email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:25 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Valleria alle 10:00 per partecipare occorre indossare calzature idonee a percorrere sentieri, vestiario adeguato all'ambiente montano e portare zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono utilizzare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio sarà comunicato entro per email la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato